A városra vasárnap éjszaka tört rá a vihar, ami fákat fordított ki a földből, épületek tetejét vitte el, és csaknem teljesen elpusztította a Gyürky-Solymossy kastély parkjában található ősparkot is. A károk tényleges mértékét továbbra is csak megbecsülni lehet: az már most látszik, hogy a teljes összeg meghaladja a több százmillió forintot.

