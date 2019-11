Még mindig a krizantém a legnépszerűbb temetői virág

Mécsesekkel és virágokkal teltek meg a temetők országszerte, mindenszentek és halottak napja környékén.

Van, aki imával, van, aki csendes elmélyüléssel emlékszik meg halottairól, legtöbben pedig virággal is feldíszítik elhunyt szeretteik sírját.

Továbbra is a fehér krizantém a legnépszerűbb, de egyre többen keresik a színeset is. Az utóbb években viszont a temetői virágok között is megjelentek a divatirányzatok.

Az árak tavaly óta alig változtak. Szárhossztól függően 350 és 550 forint között lehet vásárolni darabját, a ritkábbakért és különlegesebbekért viszont akár több ezer forintot is elkérhetnek az árusok. Azonban sokszor hiába vásárolnak virágot a megemlékezők. Sokan panaszkodnak arra, hogy egyszerűen eltűnik a sírra helyezett virág.

A virágon kívül a mécseseket is be lehet szerezni a temetők közelében. A legkisebbeket akár már néhány száz forintért is meg lehet vásárolni, a temetői árusok azonban leginkább méretes darabokat árulnak, aminek az ára több ezer forintot is lehet. A legtöbben éppen ezért boltokban vásárolják meg azokat. A kegyeleti gyertyák miatt tavaly országszerte több temetőtűz is keletkezett, aminek a veszélye a száraz ősz miatt idén fokozottan jelentkezik. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy mindenki nagy körültekintéssel, csak az éghető anyagoktól távol helyezzen el gyertyákat.

