Meg kell tömni a háziorvosok zsebét a házhoz hívásokért

Több ezer forint kiszállási díjat számolnak fel egyes háziorvosok a házhoz hívásokért, ha úgy ítélik meg, hogy az indokolatlan – írja a Népszava. A lap úgy tudja: a legtöbben ötezer forintért mennek házhoz, de van olyan orvos is, aki ezért a szolgáltatásért 28 ezret kér. Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke a lapnak azt mondta: az alapellátásban nincsen indokolatlan házhoz hívás, a törvény szerint szükség esetén a beteget otthonában is el kell látni, ha ezt nem teszi meg, akár meg is büntethetik érte.