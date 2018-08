Még évekig tarthat a Kossuth tér környékének felújítása

2012-ben a Károlyi szobor elszállításával vette kezdetét a Kossuth-tér felújítása.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az alapkövet 2013. júliusában rakták le, a munka azonban ekkor már javában zajlott. A felújított teret egy évvel később adták át. Károlyi Mihály helyére végül Tisza István szobra került.

Ma amikor ismét önjelölt demokraták védik tőlünk a demokráciát és valami ködös tartalmú európaiság nevében verik el rajtunk a port, csak azért, mert nem fogadjuk el kritikátlanul mindazt, amit Európa nevében brüsszeli bürokraták közölnek velünk, ugyan azt mondhatjuk, mint Tisza István, idézem őt: töredelmesen bevalljuk, mi nemzeti alapon állunk - mondta még 2014-ben Orbán Viktor.

Bár a tér rekonstrukciója elkészült, a környező épületek és a tér környékének felújítása azóta is tart. Most kerül sorra a Vérmező tér, ahol szintén az 1944 előtti arculat állítják vissza, így mennie kell Nagy Imrének is. Ez az emlékmű a Jászai Mari térre kerülne, nem messze Kovács Béla szobrához. Az egykori kisgazda politikus emlélműve is a Kossuth-tér átépítése miatt került új helyre.

„Akivel mindenképpen egyeztetni kell az az alkotó, mert felállítani az alkotó hozzájárulása nélkül nem lehet, márpedig mindenképpen fel szeretnénk állítani” - mondta a Steindl Imre-Program vezetője, Wachsler Tamás.

A parlament Ballasi Bálint utcai bérházának felújítása még az idén elkészül, jövő év elején pedig átadják az Országház új irodaházat is, a metrókijárat felett. Ezt Szabad Györgyről nevezik el, a Parlamenttel alagút köti majd össze. Több projekt viszont még csak most indul el.

„Következik a Földművelésügyi Minisztérium. Annak a tervezési programját kiírjuk most, és, hogyha ez elkészül a nem túl távoli jövőben, következő egy-két hónapban, akkor ha a kormány dönt akkor indul az épületnek a rekonstrukciója, és a mostani kormánydöntés szerint ez alá az épület alá egy mélygarázst is tervezünk. Az Alkotmány utca torkolatában, egyrészt magának az Alkotmány utca érintett szakaszának, innentől a honvéd utcáig terjedő szakaszának a felszíni rekonstrukciója készül. Úgy kell elképzelni, hogy megjelenésében ugyanazokat a térépítészeti elemeket fogja hordozni, mint a Kossuth-tér, de ennek az útszakasznak a közepén valósítjuk meg a nemzeti összetartozás emlékhelyét” - folytatta Wachsler Tamás.

Ezen fogják feltüntetni a történelmi Magyarország 1913-as összeírás szerinti helységneveit. Wachsler Tamás hozzátette: jövő év végén elkezdhetik a Néprajzi Múzeum felújítását is, amibe azt követően a Kúria költözhet vissza.