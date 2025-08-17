Keresés

Belföld

Még egy nagykövet nevét sem tudja helyesen leírni a Tisza Párt elnöke + videó

2025. augusztus 17., vasárnap 15:02 | HírTV

Kínos baki: Az orosz nagykövet nevét sem tudta leírni helyesen Magyar Péter, mégis azt követelte, hogy levele jusson el az orosz kormányhoz - szúrta ki a HírTV Híradója.

  Még egy nagykövet nevét sem tudja helyesen leírni a Tisza Párt elnöke + videó

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé azt a dokumentumot, amiben azt követelte, hogy az orosz kormány ne avatkozzon bele Magyarország belügyeibe. Arra szólította fel az orosz diplomatát, hogy haladéktalanul továbbítsa üzenetét Moszkvába. A levél néhány perc múlva eltűnt a pártelnök oldaláról. Majd helyette egy újonnan nyomtatott dokumentum, már helyes névvel jelent meg a Tisza Párt elnökének közösségi oldalán.

