Még egy évbe telhet a Jobbik talpra állása

Egy fővárosi kilakoltatásról érkezett keddi sajtótájékoztatójára a Jobbik alelnöke.

„Ez a kilakoltatás éppen most folyik. Délutánra a gyámügy, adott esetben a család kiskorú gyermekét el is viheti. Olyan vissza nem fordítható katasztrófák következhetnek be magyar családok életében, amelyek nem indokoltak. Nem indokoltak nemcsak egy kétharmados kormányzás alatt, de a költségvetés jelenlegi helyzetének ismeretében” – mondta Z. Kárpát Dániel, aki továbbra is a devizahitelek felvételkori árfolyamon történő forintosítását és szociális bérlakások építését követeli a kormánytól.

Azt azonban a jobbikos politikus nem tudja, hogy az Állami Számvevőszék büntetései miatt pártja mikor kerülhet szorult helyzetbe. A magyar államkincstár folyamatosan vonja le a párt több mint 600 millió forintos büntetésének részleteit, amit tiltott párttámogatásért kaptak.

„Én úgy látom, hogy az amúgy politikai bunkósbotként ellenünk hozott döntések kiheverése, pontosabban az, hogy a párt ebből pénzügyileg fel tudjon állni, alsó hangon egy évet vesz igénybe. Ez nyilván lenyomatot képezhet az EP-választásokra való kampányon is” – tette hozzá a képviselő.

A Jobbik több időközi választást is kihagyott április óta, kedden pedig bejelentették: a XV. kerüli polgármester-választáson sem állítanak jelöltet. A parlamentnek a legtöbb ellenzéki képviselőt adó párt ráadásul egyre gyengébb eredményeket ér el a közvélemény kutatásokon.

A Jobbikból kivált Mi Hazánk Mozgalom közben programot hirdetett. Ebben szerepel a politikusbűnözők szigorúbb büntetése, a szegregált oktatás támogatása bizonyos helyzetekben, és a kötelező miniszterelnök-jelölti vita bevezetése. Az új párt augusztus 20-án tartja fővárosi zászlóbontóját a Városligetben.