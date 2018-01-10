2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Még drágább lett a tesztpálya megépítése

Hír TV

2018. január 10., szerda 12:08, frissítve: szerda 12:44

Félmilliárd forinttal drágult a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megépítése.

Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a kivitelezés előre nem látható talajmunkák miatt drágult. A kivitelező Duna Aszfalt így több mint 3,7 milliárdért készítheti elő a pálya kivitelezését.

Az eredetileg negyvenmilliárdba kerülő beruházást tavaly májusban jelentették be, a pályán önjáró autókat is tesztelnek majd. A tervek szerint a benzinkutakkal és szállodával rendelkező központban a térség országaiban működő járműgyártók is tesztelhetik majd autóikat.

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