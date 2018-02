A dokumentum szerint az eredetileg tervezett 26,7 milliárd forint helyett akár 38 milliárd forintot is költhetnek a műemléképület átalakításra. Az is újdonság, hogy a korábban 1,5 évesre tervezett építkezés minimum egy évvel tovább fog tartani. Az eredeti tervek szerint 2016 júniusában kezdődött volna az építkezés, aminek 2017. december 31-én be kellett volna fejeződnie.