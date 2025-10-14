Még az újpalotai Tisza-sziget vezetője is aláírta a Fidesz háborúellenes kampányát + videó

Megosztás itt:

A Fidesz szóvivője osztotta meg közösségi oldalán, hogy még az újpalotai Tisza-sziget vezetője is aláírta a Fidesz legújabb kezdeményezését. Orbán Viktor még szombaton jelentette be, hogy aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Gulyás Gergely: "Mindezek a döntések nem oda vezetnek, hogy Európa egy békítő szerepet játszana és azt tűzné ki célul, hogy a lehető leggyorsabban legyen béke, hanem eszkalálja a feszültséget és emellett van egy önveszélyes terve is azzal, hogy Ukrajnát érdemekre való tekintet nélkül felveszi ez Európai Unióba. Szerintem ezzel szemben az a helyes, hogyha a magyar kormány és mögötte álló társadalom is úgy gondolja ebben a kérdésben is és az emberek nagyon nagy többsége egyetért a kormánnyal, világossá teszi, hogy a nemzeti érdeket képviseli."

Brüsszel és a magyar ellenzék sem a magyarok érdekeit képviseli - emelte ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Harcosok Órája című műsorban.