Még az ellenzékiek sem hiszik el, hogy kormányt akarnak váltani az ellenzéki pártok

Meghalt három beteg és újabb 56 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig több mint 5 millió 548 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 226 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Magyarország a 70–79 év közötti korosztály átoltásával jól halad, ennek a veszélyeztetett korosztálynak már a 85 százaléka megkapta legalább az első oltását - írja a Magyar Nemzet. Magyarországon is szükség lesz a harmadik oltás - mondta Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus szerint első körben azoknak kell megkapniuk az újabb dózist, akik 60 év felettiek és már fél éve mindkét oltással rendelkeznek. Komoly veszélyben vannak azok, akik elutasítják a koronavírus elleni védőoltást - mondta Vattay Gábor, aki szerint szeptemberre 1000 fölé is emelkedhet a napi regisztrált fertőzöttek száma. A professzor modellszámításokat végzett a járvány terjedéséről. Az adatok azt mutatják, hogy ősszel azok kerülhetnek kórházba, akik nem oltatják be magukat. A megismételt antitesttesztek 88 százaléka lett határérték feletti a Semmelweis Egyetem laboratóriumi vizsgálatán - mondta Merkely Béla, az intézmény rektora. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint politikai okból kelt alaptalan félelmet a főpolgármester azokban a magyarokban, akiket kínai vakcinával oltottak be. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a magyarok 59 százaléka úgy látja, hogy a DK vezetője és a főpolgármester jó viszonyt ápol egymással. A válaszadók szerint Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely nem csupán érdekszövetségben állnak. Karácsony Gergely ellenzéki politikus legújabb ötlete alapján gyakorlatilag már az egy gyermek után járó adókedvezményt is elvenné a baloldal, ha hatalomra kerülne - mondta Palóc André, a Századvég munkatársa. Támogatja a nemzeti konzultációt a Magyar Munkáspárt - jelentette ki a párt elnöke. Thürmer Gyula közölte, kitöltötte a kérdőívet, és minden kérdésre igennel válaszolt. Jelentős növekedésről számoltak be a babaváró hitelek folyósításában a pénzintézetek. A Pápai Hús 2 milliárd forintból korszerűsítette üzemét, megduplázza a termelését, 100 új munkahelyet teremt. A kormány 750 millió forinttal támogatta a fejlesztést - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Kampányt indít a baromfi fogyasztásának ösztönzése érdekében az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Baromfi Termék Tanács. A múlt év a nemzeti összetartozásé volt, az idei pedig a nemzeti újrakezdésé - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az egységes fellépés fontosságát hangsúlyozta a kisebbségi jogvédelemben Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. A gyermekvédelmi törvény miatt késlelteti az Európai Bizottság a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírását a magyar kormánnyal - közölte Varga Judit igazság-ügyminiszter. A gyermekvédelmi törvény nem mossa össze a pedofíliát és a homoszexualitást - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. Már több mint 187,7 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Gyógyszerügynökség szerint a koronavírus rendkívül fertőző delta variánsa elleni védekezéshez elengedhetetlen a vakcinák mindkét adagjának a felvétele. A felnőtt brit lakosság több mint kétharmada már megkapta a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát. Lesújtónak nevezte Darija Kisic Tepavcevic szerb szociálisügyi miniszter, hogy Szerbiában eddig a 18-30 év közötti korosztály mindössze 17,42 százaléka volt hajlandó beoltatni magát a koronavírus elleni védőoltással. Ukrajnában egy nap alatt csaknem 550 új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Két hónap után ismét ezer fölé emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek napi száma a japán fővárosban. Az ausztrál hatóságok legalább 14 nappal meghosszabbították az ország legnagyobb városában, Sydneyben elrendelt vesztegzár hatályát. Az Egyesült Arab Emírségek megnyitotta tel-avivi nagykövetségét, a zászlófelvonási ünnepségen részt vett Izrael új elnöke, Jichák Hercog is. Újabb azeri-örmény tűzharc volt a két ország határán, az örmény fegyveres erők egy katonája lövöldözésben meghalt - számolt be a jereváni védelmi minisztérium. A fehérorosz biztonsági rendőrség jogászok, emberi jogi aktivisták és újságírók irodáit és otthonait kutatta át - közölték jogvédő csoportok. Meghalt egy tüntető a kormányellenes megmozdulások során Kubában. Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányosnak minősítette az ukrán nyelvtörvényt. Az ukrán legfelsőbb bíróság megsemmisítette az alkotmánybíróság elnökének menesztéséről szóló elnöki rendeletet. Alkotmányellenesnek minősítette a lengyel alkotmánybíróság az Európai Unió Bírósága által ideiglenesen elrendelt intézkedéseket a lengyel bírák fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályozással szemben. Ferenc pápa visszatért a Vatikánba, miután elhagyta a római Gemelli kórházat, ahol tíz nappal korábban vastagbélszűkület miatt műtétet hajtottak végre rajta. Életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki egy svéd bíróság arra a migránsra, aki 7 embert sebesített meg késsel márciusban. Az ámokfutó azzal védekezett, hogy mentális problémákkal küzd, erre vonatkozó érvelését azonban elutasította a bíróság. A színesbőrűekre való tekintettel törli szóhasználatából a „feketeutas” és a „feketén utazni” kifejezéseket a brüsszeli tömegközlekedési vállalat. A belga cég szerint ezek a szavak diszkriminatívak, és negatív megkülönböztetést jelentenek azokra a nem fehér utasokra nézve, akik nem vesznek jegyet az utazáshoz. Befejezték a mentési munkálatokat a kelet-kínai Szucsouban összeomlott szálloda épületénél, a romok alól összesen 17 holttestet emeltek ki. Életveszélyes fejsérülésekkel vittek kórházba a mentők egy férfit, akit súlyosan bántalmaztak egy józsefvárosi szórakozóhely előtt kialakult szóváltás után - a gyanúsítottat elfogták. Nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Balassagyarmati Törvényszék jogerősen 14 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte azt a 45 éves galgagutai férfit, aki megölte idős szomszédasszonyát, hogy megszerezze a pénzét. Másodszor emeltek vádat, ezúttal másik gyanúsított ellen egy 2011-ben Kovácsvágáson elkövetett brutális gyilkosság ügyében. Emberöléssel és több más bűncselekménnyel is vádol a Heves Megyei Főügyészség három férfit egy 2015 karácsonyán történt egri gyilkosság ügyében. Távvezeték-karbantartást végeznek Békásmegyeren, az észak-budai fűtőmű hőkörzetében, emiatt csütörtök 0 órától péntek hajnalig szünetel a melegvíz-szolgáltatás 12 ezer ottani lakásban. Bondár Anna és Gálfi Dalma párosban bejutott a negyeddöntőbe a budapesti salakpályás női tenisztornán. Hatodik lett az összetett pontversenyében a magyar terepfutó-válogatott a Barcelonában rendezett skyrunning-világbajnokságon. A labdarúgó Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott olasz kapus, Gianluigi Donnarumma a Paris Saint-Germain csapatához szerződött.