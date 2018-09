Még a villamos is mosolyog! - súlyos beteg gyerekekért kampányol a BKK

Még a villamos is mosolyog néven indított reklámkampányt a BKK és a súlyos beteg gyerekeket segítő Mosoly Alapítvány. A 4-es és 6-os villamosok egész szeptemberben mosolyogni fognak, emellett plakátokkal hívják fel a figyelmet az alapítvány munkájára.

„Azért dolgozunk, hogy ne tudja eldönteni melyikük esett át súlyos, életveszélyes betegségen néhány éve” - áll a felirat a két mosolygós kislány alatt. A combino is mosolyog, bent pedig plakátokon ismerhetik meg az utasok a Mosoly Alapítvány munkáját. A szervezet 21 éve dolgozik súlyos beteg, főként daganatos gyerekekkel, vezetőjük szerint a lelkiállapot nagy hatással van az ember fizikai állapotára, ezért mese- és művészetterápiával segítik a gyerekek gyógyulását.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ugye ezek a súlyos betegségek nagyon nagy krízissel járnak mind a gyerek, mind az egész család számára. Nagyon komoly félelmeken, traumákon, szorongásokon esnek át, nagyon komoly kezeléseken. És mi bejárunk a kórházakba egyrészt, ott a betegség alatt támogatjuk meg a gyerekeket és a családokat, ezeknek a traumáknak, a kríziseknek a feldolgozásával” – mondta az alapítvány vezetője, Adorján Katalin.

Egy reklámcég ajánlott fel összesen 240 plakáthelyet, villamosokon, illetve köztéri reklámhelyeken is. Az ötletgazda BKK vezérigazgatója azt mondta, hogy a felmatricázott villamosok óhatatlanul is mosolyt csalnak majd az emberek arcára, ezzel pedig az is a céljuk, hogy emberségesebb módon viselkedjenek egymással a közlekedés résztvevői. „Nagyon fontosak az infrastrukturális projektek, nagyon fontosak a különböző szolgáltatásfejlesztések, a közlekedésszervezés mindennapja. A legfontosabb és a legalapvetőbb pedig az az emberség amilyen módon egymáshoz állunk. Amilyen módon a különböző közlekedési módokban lévő emberek viselkednek, és amilyen módon próbáljuk a mindennapjainkat élhetőbbé tenni. Mindenkinek föl van adva a házi feladat” – hangsúlyozta Dabóczi Kálmán.

A főpolgármester-helyettes azt mondta, hogy csak az a város lehet sikeres ahol jó gyereknek lenni. „Budapest számára azért is különösen mert egy gyermekbarát városról beszélünk, és azt szeretnénk, hogy ha ez a szemlélet tetten érhető lenne a városszervezés vagy éppen a városműködés alapjaként is” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Alexandra.

A kampány idejére adománygyűjtő perselyeket helyeztek a BKK ügyfélszolgálati irodáiba, ahol támogatni lehet a Mosoly Alapítvány munkáját.