Még a választás előtt sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6:30 - ÚJABB TÜNTETÉST TART PÉNTEKEN A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT. VENDÉG: KÁLLÓ DÁNIEL SZÓVIVÕ, FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT 6:40 - MI A TÉTJE A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSNAK? VENDÉG: MÁRKI-ZAY PÉTER FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY 8:30 - PERON. VENDÉG: SALLAI RÓBERT BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP FELMENTETTÉK BIZOTTSÁGI TISZTSÉGEIBÕL AZT A KALOCSAI KÉPVISELÕNÕT, AKI NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA AZ ELIOSRÓL SZÓLÓ HELYI OLAF-JELENTÉST. ANGELI GABRIELLÁNAK AZ EGYIK ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTT MUNKAHELYÉT IS MEGSZÜNTETTÉK. OLCSÓBB ÉS JOBB LÁMPÁKAT KAPTAK AZOK A VÁROSOK, AHOL NEM TIBORCZ ISTVÁN CÉGE VOLT A BEFUTÓ - NÉPSZAVA. MSZP: A KORMÁNY MÁR 2016-BAN TUDHATOTT A MINISZTERELNÖK VEJÉNEK ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ ELIOS ÜGYLETEIRÕL. TAGADJA ZALAEGERSZEG FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE, HOGY LEÜVÖLTÖTTE A VÁROS POLGÁRMESTERÉT AZ ELIOS-ÜGY MIATT. TRANSPARENCY INTERNATIONAL: BULGÁRIA UTÁN MAGYARORSZÁG A MÁSODIK LEGKORRUPTABB ORSZÁG AZ EU-BAN. A SZERVEZET KORRUPCIÓS LISTÁJA SZERINT MAGYARORSZÁG TAVALY 9 HELYET RONTOTT POZÍCIÓJÁN, JELENLEG A 66. HELYEN ÁLL. ÖMLIK A KÖZPÉNZ A KORMÁNYBARÁT ÜZLETEMBEREK MÉDIACÉGEIHEZ - 24.HU. A SCHMIDT MÁRIA-FÉLE FIGYELÕ 1,1 MRD FT-OS HIRDETÉSI BEVÉTELHEZ JUTOTT, MELYNEK 70%-A AZ ÁLLAMTÓL JÖTT. "FINOMHANGOLÁS" JÖHET A MÉDIAPIACON A VÁLASZTÁS UTÁN - HETI VÁLASZ. A LAP SZERINT A FIDESZ "KIÉNEKELNÉ A NÉMETEK KEZÉBÕL AZ RTL KLUBOT, ÉS AZ INDEX IS SOK VIZET ZAVAR". ORSZÁGOS SZTRÁJKRA KÉSZÜLNEK A VÁLASZTÁS ELÕTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MENTÕDOLGOZÓK, HA NEM LESZ BÉRMEGÁLLAPODÁS. NÉMETH SZILÁRD SZERINT NINCS GOND A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁSSAL, CSAK TÚL SOKAN JÁRNAK ORVOSHOZ - MAGYAR NEMZET. A CSALÁS GYANÚJÁVAL JELENLEG ELÕZETESBEN ÜLÕ, VOLT MSZP-S CZEGLÉDY CSABA IS INDULHAT FÜGGETLENÉNKÉNT A VÁLASZTÁSON. FELFEGYVEREZNÉ A TANÁROKAT AZ AMERIKAI ELNÖK, EZZEL VENNÉ ELEJÉT AZ ISKOLAI LÖVÖLDÖZÉSEKNEK. FELMÉRÉS: AZ AMERIKAIAK KÉTHARMADA TÁMOGATJA A FEGYVERTÖRVÉNYEK SZIGORÍTÁSÁT. KÉZIGRÁNÁTOT DOBOTT EGY ISMERETLEN FÉRFI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGI ÉPÜLETÉRE A MONTENEGRÓI FÕVÁROSÁBAN. MERKEL: SZOLIDÁRIS MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT KELL KIÉPÍTENI AZ EURÓPAI UNIÓBAN. AMNESTY INTERNATIONAL: 2017-BEN TOVÁBB ROMLOTT AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN. EURÓPAI BÍRÓSÁG: LENGYELORSZÁG MEGSÉRTETTE A LEVEGÕMINÕSÉGRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOKAT. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRCA: LENGYELORSZÁG KÖVETKEZETESEN TÖREKSZIK A LEVEGÕMINÕSÉG JAVÍTÁSÁRA. UNIÓS BÍRÓSÁG: UNIÓS JOGOT SÉRT A HOLLAND TÁRSASÁGIADÓ-SZABÁLYOZÁS. LEMONDOTT AZ EURÓPAI ÜGYEKKEL MEGBÍZOTT MINISZTER MONTENEGRÓBAN. A LENGYEL NEMZETET SÉRTÕ MEGNYILVÁNULÁSOK JELENTÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL A VILÁGBAN ÉLÕ LENGYELEKET A VARSÓI SZENÁTUS ELNÖKE. SPANYOLORSZÁGI ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI A SVÁJCBA TÁVOZOTT KATALÁN FÜGGETLENSÉGI POLITIKUS ELLEN. MEGBÍRSÁGOLTÁK A SZTÁLIN HALÁLA CÍMÛ FILMET A TILALOM ELLENÉRE BEMUTATÓ MOSZKVAI MOZIT. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUST. AZ AFRÍNI HADMÛVELET LEÁLLÍTÁSÁT KÖVETELTE ANKARÁTÓL A KURDBARÁT TÖRÖK PÁRT. HALÁLRA ÍTÉLTEK EGYIPTOMBAN 21 EMBERT TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS VÁDAK MIATT. ELHUNYT TAHI TÓTH LÁSZLÓ KOSSUTH- ÉS JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. ARANYÉRMES A MAGYAR FÉRFI VÁLTÓ RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁBAN 5000 MÉTEREN a PJONGCSANGI TÉLI OLIMPIÁN. ELHUNYT LÁZÁR BENCE, AZ ÚJPEST KORÁBBI LABDARÚGÓJA, A 23 ÉVES FOCISTA LEUKÉMIÁBAN SZENVEDETT. NEM CSAK KÉTKEZI MUNKÁSOK, DE LEGALÁBB EGY KÖZÉPVEZETÕ IS ÉRINTETT LEHET A REPTÉRI LOPÁSOKBAN - MAGYAR NEMZET. KILENC ÉV BÖRTÖNT KAPOTT AZ ORVOS, AKI ELKÁBÍTOTTA, MAJD LÚGGAL LEÖNTÖTTE VOLT BARÁTNÕJÉT.