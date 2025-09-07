Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó

Megosztás itt:

Népszerűség mellett már adományt is egyedi módon gyűjt a Tisza Párt. Magyar Péter csapata a kalapozásra most egy robot kutyát vetett be - szúrta ki a Hibrid Rezsim facebook oldal.

Magyar Péter tüntetését éppen oda és akkorra szervezte, amikor a Fidesz a hagyományos polgári piknikét tartja Kötcsén.

Csakhogy Magyar Péter a kudarccal végződött erdélyi körútjához hasonlóan a 488 lelket számláló kis balatoni település utcáit sem tudta megtölteni híveivel. Deák Dániel közösségi oldalán egy fotóval illusztrálta, hogy még a Kötcsei Hősök tere sem telt meg.