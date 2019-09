Még a baloldali szavazó is Tarlós győzelmére számít

Ma eldől, kik állhatnak sorba a főpolgármesteri küzdelemben október 13-án. Az már előre látható, hogy Tarlósnak több és többfajta kihívója is akad, akik előtt a pozícióra való alkalmasság megítélésében utcahosszal vezet. Míg a hivatalban lévő és maradni akaró Tarlós Istvánt a fővárosiak 56 százaléka tartja kifejezetten alkalmasnak, s 34 százalékuk kételkedik csak ebben, Karácsony Gergely esetében fordított arányokat láthatunk.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Zuglóban újabb megmérettetést nem vállaló Karácsony Gergelyt a budapes­tiek 32 százaléka tartja a főpolgármesterségre alkalmasnak, 53 százalékuk, azaz a budapes­tiek abszolút többsége viszont egyértelműen kételkedik ebben. Az ellenzéki pártok jelöltjén túl, Tarlós István kihívójaként régóta versenybe szállt Puzsér Róbertet csak a szavazók 11, a nemzeti baloldali Thürmer Gyulát hat, míg a rivaldafényt kereső Berki Krisztiánt egy százalékuk nevezte alkalmas jelöltnek.

Mivel sokkal alkalmasabbnak tartják a választók a főpolgármesterségre, nem meglepő, hogy a főpolgármester-jelöltek versenyében is jelentős Tarlós István előnye. A biztos szavazók köré­ben 52 százalékos a támogatottsága, míg Karácsony Gergely 42, Puzsér Róbert pedig hat százalékot szerezne. Mindez minimális emelkedés Tarlós István esetében és hasonló csökkenés Karácsony Gergely támogatottságában.

Az alkalmasság megítélése mellett a választók által feltételezett esélyesség is jelentősen befolyásolja, melyik jelölt ülhet be a Városházára. A budapestiek háromötöde (60 százalék) Tarlós István győzelmére számít, míg kevesebb mint egyötöde (18 százalék) gondolja azt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester lehet. Puzsér Róbert is több szavazatban reménykedhet, mint ahányan bíznak áttörésében (egy százalék). A kormánypártiak 88 százaléka biztosra veszi Tarlós újrázását, s csak három százalékuk gondolja, hogy a DK, az MSZP és a Momentum által is támogatott Karácsony kerekedik felül.

Igazán beszédes adat azonban az, hogy a baloldali ellenzéki szimpatizánsok is inkább Tarlós győzelmére számítanak. 43 százalékuk szerint nem lesz változás a főpolgármester személyében, s csak 41 százalékuk gondolja, hogy Karácsony Gergely Demszky Gábor késői utódjává válhat.

Magyar Nemzet