Még 4,8 millió Sinopharm- és Szputnyik V vakcina érkezik Magyarországra

1890 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 691 743-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 170 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 098 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2,43 millió, közülük 923 ezren már a második adagot is megkapták. A húsvét arról szólt, hogy „tegyünk egymásért. Mindenki meghallotta a hívó szót” - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte, a négynapos hétvégén 276 ezer embert oltottak be, az oltópontokon új oltóhelyeket nyitottak, Budapesten további 18 szakrendelőben nyílt oltópont, sok önkéntes ajánlotta fel a segítségét. Nagy mértékben nőtt a vakcinák elfogadottsága - mondta Békássy Szabolcs országos kollegiális háziorvosi vezető Magyarország élőben című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ legújabb, szembesítő kampányában a baloldali politikusok és „szakértők” olyan kijelentéseit és akcióit mutatja be, melyek a COVID-védőoltások iránt igyekeznek bizalmatlanságot kelteni. Befejezte a közoktatási intézmények fertőtlenítését a Magyar Honvédség. Gyurcsányék petíciója, amellyel a keleti vakcinák alkalmazása ellen hergeltek, hirtelen eltűnt a párt honlapjáról. Feljavította a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap. A prognózisa szerint idén 4,3 százalékkal nőhet, jövőre még nagyobb mértékben, 5,9 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Már nincs kőbe vésett, ortodox közgazdaság, mert az állandó változásban van, így mindig un-ortodox - írta Matolcsy György jegybankelnök a növekedés.hu portálon. A magyar gazdaság ütésállóképessége jó, a fundamentumok - államháztartás, infláció, növekedés, kereskedelmi egyenleg és kamatlábak - stabilak maradtak - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Kossuth Rádióban. Hamarosan indul a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program, amelynek alapvető célja a beruházások ösztönzése - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. György László közölte: első körben 25 milliárd forint áll majd rendelkezésre a tíznél kevesebb embert foglalkoztató cégeknek. Egy társaság 2-10 millió forintot kaphat, a forrás kombinálható a 10 milliós újraindítási gyorskölcsönnel. Deák Dániel szerint a budapesti Orbán–Salvini–Morawiecki-találkozó üzenete az volt, hogy nem csökkent sem a Fidesznek, sem pedig Magyarországnak a politikai mozgástere az Európai Unión belül. A XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: egy új súlypont létrejötte körvonalazódik ki az európai politikában. A kazah-magyar együttműködés jól érzékelteti, hogy miért és hogyan lett sikertörténet Magyarország 11 évvel ezelőtt elkezdett, keleti irányú nyitása - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kazah fővárosban. Díszprofesszori címet kapott Szijjártó Péter a legjelentősebb kazahsztáni egyetemen, a nur-szultani Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetemen, egyúttal magyar nyelvi kabinetet nyitottak meg az oktatási intézményben, ahol szeptemberben indul el a magyartanítás. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár telefonon felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és kifejezte aggodalmát az orosz haderőnek az ukrán határ menti aktivitásának erősödése és a Donyec-medencei fegyveres konfliktus kiéleződése miatt. A döntésképtelenség határára sodródott a német kormány Angela Merkel és a tartományi vezetők hatalmi vetélkedése miatt. A kancellár központosítana a járványveszély miatt, de a tartományi vezetők nem szívesen adnának át jogköröket Berlinnek. A világon 131,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,85 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, 13 ezer fölötti új beteget regisztráltak - ami több mint háromezerrel haladja meg a megelőző napit -, megint sokan, 430-an haltak bele a betegségbe. A kínai Sinopharm oltóanyagát kapta meg Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Nem fogja már kérni a cseh kormány az április 12-én lejáró szükségállapot további meghosszabbítását, és a hónap végétől fokozatosan megnyílhatnának az üzletek és a szolgáltatások is - közölte Jan Hamácek kormányfőhelyettes. Észak-Macedónia két hétre bezárja az éttermeket, az edzőtermeket és sportcsarnokokat, valamint betiltja a tömeges rendezvényeket annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus terjedését az országban. A nagy-britanniai koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények lehetővé teszik a korlátozások további enyhítését, így egy hét múlva a boltok és részlegesen a vendéglátóhelyek is kinyithatnak Angliában - mondta Boris Johnson kormányfő. Törökországban meghaladta a tízmilliót azoknak a száma, akiknek a SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság vizsgálja azokat a jelentéseket, amelyek az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag alkalmazásából eredő kockázatokról érkeznek. Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár hangsúlyozta: a vakcina több ezer ember életét megmentette. Moszkva egyelőre nem látja jelét annak, hogy Kijev vissza akarná fogni a harcias retorikát, és hogy kézben tartaná fegyveres erőit a délkelet-ukrajnai demarkációs vonalnál - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Vang Ji kínai külügyminiszter figyelmeztette Tokiót, hogy ne álljon Washington mellé Pekinggel szemben - közölte a kínai külügyminisztérium. Benjámin Netanjahut, a jobboldali Likud párt elnökét kérte fel az új kormány megalakítására Izraelben Reuven Rivlin államfő a katonai rádióban egyenes adásban sugárzott beszédében. Túlélte az első Marson töltött éjszakáját a NASA Ingenuity helikoptere, amit az amerikai űrhatóság fontos mérföldkőnek nevezett. Horvátországban és Szlovéniában komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés, országszerte több baleset is történt a rendkívüli időjárás miatt. Torlódik a Románia és Szerbia felől érkező kamionforgalom az ártándi, a csanádpalotai, a csengersimai, a gyulai, a nagykereki, valamint a röszkei és a kelebiai határátkelőnél - közölte a rendőrség. Sorozatos betörésekkel 109,5 millió forint értékben lopott el főként készpénzt, ékszereket és elektronikai eszközöket egy férfi Budapesten és az ország 14 megyéjében 2017 és 2020 között - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Hamis márkajelzésű táskákat foglaltak le mintegy 13 millió forint értékben a NAV munkatársai az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán, egy szlovén rendszámú jármű ellenőrzésekor. Meghalt egy ember a Szent Margit Kórházban hajnalban történt tűzeset következtében; az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult nyomozás - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Eloltották a tűzoltók a Kis-Balaton térségében mintegy kétszáz hektáron égő nádast - közölte honlapján a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Magyar Posta Zrt. április 30-án, 174 év után kivezeti portfóliójából a belföldi távirat és a Posta-Világfax szolgáltatást. Szolgáltatók nevében elkövetett csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Az utóbbi hetekben ismét emelkedett a közműszolgáltatók nevében kiküldött adathalász e-mailek száma. A német Bundesligában szereplő Hertha BSC a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztették Petry Zsolt kapusedzőt. A Pénzügyőr 3:0-ra legyőzte a vendég Kaposvárt a férfi röplabda Extraliga döntőjének első összecsapásán.