MCC-Ifjúságkutató intézet: továbbra is a legégetőbb problémának tartják a fiatalok a kábítószerek elterjedését

A tájékoztatás szerint az Ifjúságkutató Intézet 2023 elején végzett felmérésében ezer 15-29 éves magyar fiatal személyes megkérdezésével vizsgálta a kábítószerekhez hozzáférés megítélését, amelyből kiderül: bár a válaszadók többsége szerint nem könnyű kábítószerhez jutni, a megkérdezettek 44 százaléka szerint viszont igen.

A megkérdezettek 13 százaléka szerint nagyon könnyű, további 31 százalékuk szerint pedig könnyű lenne illegális szerekhez jutni - ismertették -, hozzáfűzve, hogy ez a tendencia növekedést mutat a 2016-os adatokhoz képest, amikor a könnyű hozzáférhetőséget érzékelők aránya - nagyon könnyű 13 százalék, könnyű 23 százalék - alacsonyabb volt.

Az MCC-Ifjúságkutató Intézet szerint mindezek arra utalnak, hogy az illegális kábítószerek tartósan jelen vannak a fiatalok környezetében, azonban nem egyenletes arányban: a drogokhoz való hozzáférést a fiatalabbak egyszerűbbnek érzik. Azt írták: a korcsoportot a 15-39 évesekre bővítve az tapasztalható, hogy 10 százalékpontnyi különbség figyelhető meg a 25 év alattiak és felettiek között. A 25 év alattiak majdnem fele, míg a 25 év felettiek jelentősen kisebb arányban gondolják könnyűnek a hozzáférést. A 15-19 évesek 46 százaléka, a 20-24 éveseknek pedig 49 százaléka gondolja úgy, hogy ha akarna, könnyen hozzájuthatna illegális kábítószerhez - írta az intézet kutatásai eredményeit elemezve.

Közleményükben kitértek arra is, hogy a nemek között is nagyjából 10 százalékpontos különbség látható a 40 év alattiak csoportjában: a férfiak 46 százaléka, a nők 37 százaléka tartja könnyűnek a hozzáférést a drogokhoz. Területi szempontból kiemelkedik Budapest, ahol minden második megkérdezett szerint könnyű hozzájutni kábítószerekhez, hasonlóképpen gondolják a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon élők.

A közlemény szerint az Ifjúságkutató Intézet fesztiválkutatása arra is rávilágított, hogy a fiatalok jelentősen nagyobb kockázatnak vannak kitéve a fesztiválokon.

Míg az országos átlag szerint a fiatalok 42 százaléka vélte úgy, hogy könnyen hozzáférhetne kábítószerekhez, a fesztiválozók 51 százaléka állította ugyanezt a rendezvények területére vonatkozóan - tudatták. Az elemzés szerint a 2023-as kutatási eredmények azt is mutatják, hogy a fiatalok többsége nem támogatja a drogok legalizálását: 68 százalékuk a szigorúbb szabályozás mellett foglalt állást, míg mindössze 25 százalékuk támogatta az enyhítést, a többiek nem tudtak vagy nem akartak állást foglalni a kérdésben.

A közlemény kitért arra, hogy a kutatás során arra a kérdésre is keresték a választ, inkább szigorítanák vagy inkább enyhítenék-e a kábítószerekkel kapcsolatos törvényi szabályozást és a válaszokból az intézet szerint az derült ki, hogy bár a szabályozás szigorítása mellett érvelő fiatalok aránya meggyőző, az illegális kábítószerek elleni fellépésnek szerintük nem kizárólag a törvényi keretek szigorításán szükséges nyugodnia és egyre többen hangsúlyozzák a megelőzés és az edukáció szerepét, valamint a mentális egészség kérdését a prevenciónál.

A drogprobléma ugyanis nem kizárólag önmagában álló jelenség, hanem szorosan összefügg az életkörülményekkel, a szorongás szintjével és az önismeret hiányával, fontos tehát a szabályozás szigorítása közben az ifjúság "immunrendszerét" is fejleszteni, amelyhez jó alapot jelent, hogy a fiatalok maguk is felismerik a problémát - hangsúlyozta az intézet elemzése. A kutatási eredmények arra mutatnak rá, hogy kiemelten fontos a törvényeknek érvényt is szerezni, azaz a kábítószerrel kereskedést ellehetetleníteni, és komoly figyelmeztetés, ha minden második 25 év alatti fiatal szerint könnyű hozzáférni illegális kábítószerekhez. Ezért mindent meg kell tenni azért, hogy a hozzáférés esélyét a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokban minimálisra lehessen csökkenteni - áll az MCC-Ifjúságkutató intézet összegzésében.

