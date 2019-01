Mazsihisz: A Jobbik bázisa továbbra is antiszemita nézeteket vall

A Jobbik csak szavakban változtatott a politikáján, a párt bázisa továbbra is antiszemita és rasszista nézeteket vall – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke szerint.

„Ugye nem vagyok politológus, de az újságokat azért figyelem. Nyilvánvaló, hogy a Jobbik vezetése egészen más hangnemben nyilatkozik meg, mint korábban. De azt is érzékeljük, hogy a Jobbik mögötti bázis, az változatlanul nagyon sok rasszista, antiszemita nézetet hoz nyilvánosságra” – nyilatkozta Heisler András.

A Hír Televízió vasárnap hozta nyilvánosságára azt a felvételt, amelyen azt látható, hogy a Jobbik elnökének felesége náci karlendítéssel pózolt esküvői fotózásán. A 3 évvel ezelőtti felvételek szerint Sneider Tamás menyasszonya, a Jobbiknak dolgozó jogász kétszer is hitleri köszöntést mutat a fotósoknak. Az első karlendítés után jelezte a jelenlevőknek, hogy nem bánta meg a mozdulatot, és férje nyakában ülve megismételte azt. A felvételek szerint a lakodalmon voltak rasszista és homofób viccelődések is, amelyeken az ifjú pár láthatóan jól szórakozott. Az eseményen megjelentek a párt vezető személyiségei is, ott volt Vona Gábor akkori elnök, Mirkóczki Ádám pártszóvivő és Szabó Gábor pártigazgató.

Lejárató akciónak tartja a szegedi Jobbik elnöke a Sneider Tamás esküvőjéről közzétett felvételeket. Tóth Péter a Hír Televíziónak azt mondta: nem egyértelmű, hogy náci karlendítésről van szó. „Nem tudom, hogy ez egy karlendítés volt-e, vagy éppen mutatott arra, hogy a hegynek fölfelé menjenek, mert a vágóképeken ezt is látom. Hogy ez egy eligazítás volt-e, vagy sem, nem tudom. De én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem egy náci propaganda hangulatot idéző mozdulat, vagy elképzelés lett volna. Vagy mondjuk, hogy az ízléstelen humorok az esküvő részesei lettek volna, én ezt nem gondolom. Nyilván vannak egy ilyen rendezvényen rosszul sikerült mondatok, képek. Azt gondolom, hogy bárkiről, bármikor meg lehet vágni olyan képet, hogy gyakorlatilag ilyen '37-es '38-as hanglatot idézzen” – fogalmazott Tóth Péter.