Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

MÁV: nem működik az online jegyvásárlás

2025. augusztus 16., szombat 15:28 | MTi
MÁV jegyvásárlás

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán - tudatta a MÁV-csoport az MTI-vel.

  • MÁV: nem működik az online jegyvásárlás

A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás - írták.

 

További híreink

Százéves titkot rejt a váza, csak kevesen tudják megfejteni a jelentését – fénykép

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Újabb gyöngyszem érkezik a Lidl-be, ráadásul 1800 forintért 10 db-ot kapsz belőle!

Zelenszkij elszabadult, ismét fenyegetőzik

Fordulat Parajdon: megtörtént, amire már egy ideje számítani lehetett

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Holttestek lebegtek a Szajnában

Ronnie O’Sullivan káprázatos világcsúccsal bizonyította, még mindig ő a király

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

További híreink

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

A baloldali üzletember a kormányt hibáztatja gyárának állásáért + videó

Trump: Nem született megállapodás Putyinnal

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök
2
Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet
3
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
4
Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó
5
Részeg nyugdíjas terhes nőt akart megerőszakolni
6
Vlagyimir Putyin: Oroszország a hosszú távú rendezésben érdekelt Ukrajnában
7
Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója
8
Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát
9
Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó
10
Trump: Nem született megállapodás Putyinnal

Legfrissebb híreink

Gulyás Gergely: Az országot az áldozatos teljesítmények működtetik + videó

Gulyás Gergely: Az országot az áldozatos teljesítmények működtetik + videó

 Magyarországot áldozatos teljesítmények működtetik - erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Gulyás Gergely azt mondta, az ünnep jó alkalom arra, hogy a kormány számba vegye a távlatokat, az eredményeket és feladatokat.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!