MÁV: befejeződött a miskolci fővonal felújítása

Közölték azt is, hogy jövő évben, várhatóan április végéig azokat az utómunkálatokat is elvégzik, amelyekre a téli időszak hőmérséklete miatt nincs mód, így például a felújított szakaszon a vágány úgynevezett semleges hőmérsékletének kialakítását, ágyazatpótlást, a vágányok és a felsővezetékek utószabályozását, valamint a vízelvezető árkok és a hídmeder takarítását.

A MÁV saját forrásából finanszírozott, mintegy 18 milliárd forintba kerülő beruházását a korszerű SMD felépítménycserélő óriás géplánc is segítette, gyorsította mindkét ütemben. A munkagép naponta mintegy 1,5 kilométeres vágányhosszt haladt, cserélve a felépítmény részeit, a síneket és a vasbetonaljakat. A 600 méter hosszú géplánc alkalmas fa- és betonalj elbontására és új aljak előre meghatározott, egyenlő távolságú lerakására, valamint hosszúsínek fektetésére is - részletezték.

Teljesen kicserélték az ágyazatot 1,3 kilométeren, továbbá összesen 60 kilométernyi – 500 darab 120 méteres – úgynevezett hosszúsínszálat építettek be, valamint befejezték 12 híd állagmegóvó szigetelését és 10 átjáró karbantartását, részleges felújítását is - tették hozzá.

