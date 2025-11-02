Keresés

2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Belföld

Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?

2025. november 02., vasárnap 00:55 | Hír TV

A politika nemcsak szavakból, hanem válaszokból is áll. Vagy még inkább a válaszok hiányából. A Tisza Párt unalmas mantrákat ismételget, de mi történik, ha a józan ész pofonegyszerű, de valódi kérdéseivel szembesülnek? A válasz kínos csend és figyelemelterelés. Mai elemzésünkben összegyűjtöttünk pár alapvető kérdést a háborúról, a migrációról és a hitelességről, amelyekre Magyar Péter és pártja képtelen vagy nem mer logikus választ adni.

  • Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?

Várjuk a Tisza Párt magyar képviseletének válaszait!

 1: A HÁBORÚS KÉPMUTATÁS

Hogyan egyeztethető össze a "békepártiság" itthoni hangoztatása azzal a ténnyel, hogy Brüsszelben az EPP-frakcióval együtt következetesen megszavazták a háború további finanszírozását és eszkalációját? Önök szerint a magyar emberek nem látják az ellentmondást aközött, hogy itthon a béke angyalának, Brüsszelben pedig a háborús héják hűséges szavazógépének szerepét játsszák?

 2: A MIGRÁCIÓS ÁRULÁS

Miért szavazták meg a kötelező migránsgettókat erőltető migrációs paktumot, ha – ahogy állítják – elutasítják az illegális bevándorlást? Nem gondolják, hogy ezzel a szavazattal cserbenhagyták azokat a magyar választókat, akiknek a biztonságát kellett volna képviselniük, és inkább a brüsszeli fősodort választották a magyar érdek helyett?

3: A „NEM KELL RÉSZLETEZNI” TRÜKK

Miért beszélnek az önök „szakértői” arról, hogy a nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, és a reformokat „nem kell a választás előtt részletezni”? Ez nem a Gyurcsány Ferenctől ismert cinikus trükk megismétlése? Azt tervezik, hogy a választások után megszorításokat, például a 13. havi nyugdíj eltörlését vezetik be, amit most eltitkolnak a választók elől?

4: A HITELESSÉG MORÁLIS VÁLSÁGA

A józan ész azt diktálja: aki a családját titkos hangfelvétellel árulja el politikai haszonért, az a szavazóit miért ne árulná el Brüsszelért? Tényleg azt gondolják, hogy az emberek megbíznak egy olyan politikusban, akinek erkölcsi iránytűje ennyire súlyosan sérült, és aki bizonyította, hogy számára a cél szentesíti a legszentebb kötelékeket is felrúgó eszközt?

5: A KÜLSŐ IRÁNYÍTÁS BEISMERÉSE

Manfred Weber, az EPP elnöke nyíltan bejelentette, hogy önöket támogatják, és önök lesznek az új magyar kormány. Hogyan lehet egyszerre a „brüsszeli elit” támogatott projektjének lenni, és hitelesen képviselni a „változást” a magyar embereknek? Ez nem annak a beismerése, hogy önök valójában nem egy független erő, hanem egy külső forgatókönyv végrehajtói, amelynek célja a nemzeti érdekeket képviselő kormány megbuktatása?

6. A program hiányáról: Túl a hangzatos jelszavakon ("diktatúra", "lopás"), tudna mondani három konkrét, kidolgozott szakpolitikai javaslatot, ami a Tisza Párt sajátja, és ami nem a brüsszeli fősodor vagy a régi baloldal programjának másolása?

7. A provokáció stratégiájáról: Ha a Tisza Párt önálló erő, miért van szüksége arra, hogy folyamatosan a Fidesz rendezvényeire (pl. Kötcse, Digitális Polgári Körök, Békemenet, jelszavak, szlogenek) telepedjen rá és azt utánozza? Ez nem annak a beismerése, hogy önállóan képtelenek figyelmet kelteni, és csak a provokációra és a botránykeltésre építenek?

8. A „NER-elit” múltról: Mennyire hiteles egy olyan politikus "NER-ellenes" harca, aki évekig a rendszer abszolút csúcsán, milliós fizetésekkel, több zsíros állásban volt annak haszonélvezője? Miért csak a kirúgása után lett hirtelen rendszerkritikus? A szavazói is csak addig kellenek, amíg azok jól fizetenek és az érdekeit szolgálja?

9. Az árulás logikájáról: A józan ész azt diktálja, hogy bízzunk abban, aki következetes. Ha Magyar Péter a saját, legszűkebb körét (családját) és korábbi politikai közösségét (a Fideszt) is elárulta, milyen logikai alapon várja el, hogy a mostani szavazói bízzanak benne, hogy őket nem fogja elárulni a brüsszeli elitért, vagy másért cserébe?

10. A „kútmérgezés” valódi okáról: Önök (Tisza Párt) a „remény” pártjának nevezik magukat, miközben a kommunikációjuk szinte kizárólag a gyűlöletre, a panaszkodásra és a másik sikerének irigylésére épül. A józan ész szerint nem pont ez a folyamatos kútmérgezés az, ami élhetetlenné teszi a közhangulatot, és nem pedig a rendszer, amit támadnak?

Várjuk a válaszokat.

Természetesen, ha a Tisza Párt és Magyar Péter úgy dönt, hogy – szokásukhoz híven – hallgatásba burkolózik, és inkább agresszívan támadja a kérdezőt a válaszadás helyett, azt is válaszként fogjuk értékelni. A csend néha a leghangosabb beismerés.

 A temetők megtelnek fénnyel, virággal és emlékezéssel. De ez a két nap, mindenszentek és halottak napja, sokkal többről szól, mint a puszta rituáléról vagy a fájdalmas gyászról. Ez az időszak az élet igazi értelméről, a láthatatlan kötelékek erejéről és a jelen felelősségéről tanít minket. Mai, ünnepi elemzésünkben a gyertyák fénye mögé nézünk, hogy megértsük a mélyebb üzenetet.

