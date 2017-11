Matolcsy, Rogán és Szijjártó is más posztot kaphat

Még meg sem nyerte a választást a Fidesz, de a sajtónak kiszivárogtatott információk szerint a háttérben már megy a helyezkedés a pozíciókért. Ezek alapján Szijjártó Péter válthatja Lázár Jánost, Matolcsy György pedig visszatérne a kormányba, ami változást hozna Varga Mihály és Rogán Antal pozíciójában is. Az érintettek közül senki nem erősítette meg az értesüléseket.

Szeptember elején a Magyar Nemzetnek beszélt elsőként arról Lázár János, hogy nem biztos, hogy vállalja miniszterként is a következő parlamenti ciklust, ha nyer a Fidesz. A tárcavezető a múlt héten ezt azzal egészítette ki, hogy ő már csak Orbán Viktornak hajlandó dolgozni.

„Ami a személyemet illeti, én csak neki dolgozom. Ha valakinek, akkor csak neki dolgozom, én másnak nem dolgozom, csak a félreértések elkerülése végett. Én, ha főnököm van, Orbán Viktornak dolgozom. Volt egy főnököm, még Rapcsák András, ő meghalt szegény, neki is szívesen dolgoztam, és akkor eldöntöttem, hogy ha még egyszer főnököm lesz, akkor azt csak Orbán Viktornak hívhatják, és ha még valakinek egyszer dolgozom, akkor az csak Orbán Viktor lehet, ami a jövőt illeti” – nyilatkozta a kancelláriaminiszter.

Az Index pénteken megszellőztette, ha Lázár János nem vállalja a következő ciklust, Szijjártó Pétert ülhet a legnagyobb jelentőségű tárca élére. A külügyminiszter arculatépítés már meg is kezdődhetett: az ő hangján szólal meg a kormánypárt telefonos kampánya, amely a nemzeti konzultáción való részvételre buzdít. Szijjártó Péter mégsem tartja reálisnak előrelépését.

„Van néhány olyan munkatársam, aki nagyon ráér és nincs elég munkája, és ráér, már elnézést, ilyen baromságokról fantáziálgatni, majd mondom is Lázár miniszter úrnak, hogy szerintem neki is meg nekem is kicsit több munkát kell adnunk a munkatársainknak, mert úgy látom van kapacitás” – reagált a külgazdasági és külügyminiszter.

Az Atv.hu egy másik jelentős miniszteri helycseréről írt: a portál szerint 2019-től Matolcsy György visszatérne a nemzetgazdasági tárca élére, Varga Mihályból pénzügyminiszter lenne, Rogán Antal pedig beülne a jegybankelnöki bársonyszékbe. A nemzetgazdasági miniszter még csak válaszra se méltatta a felvetést.

„Ezzel a kérdéssel a mai megbeszélés nem foglalkozott, úgyhogy nem is akarom kommentálni” – fogalmazott röviden Varga Mihály.

Korábban még a kormánypárti sajtóban is azt pedzegették, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nem újrázhat majd, ha a Fidesz nyeri a választást, mondván Orbán Viktor nincs megelégedve a tárcavezető munkájával.