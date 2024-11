Mától még könnyebb lesz kitölteni és visszaküldeni a Nemzeti Konzultációt

Megosztás itt:

Az elmúlt időszakban nagyon sok megkeresést kapott a kormányzat, hogy mikor lesz lehetőség a nemzeti konzultáció online kitöltésére: a jó hír az, hogy a mai naptól – jelentette be Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár.

Ma reggel, november 30-án, szombaton élesítettük a nemzeti konzultáció online felületét. Az online kitöltés egyszerű és pár perc alatt el is végezhető – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A nemzeti konzultáció oldalát kell felkeresni, ott egy gyors regisztráció után mindenki kap egy e-mailt, benne egy linkkel. A linkre kattintva nyílik meg a kérdőív. A válaszok bejelölése után egy utolsó kattintással be is küldhetők a válaszok.

A kormánynak fontos az emberek véleménye és a közös döntés. A mostani konzultáció az új gazdaságpolitikáról szól, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság újra növekedjen, és így emelkedjenek a bérek, megfizethetőbb legyen a lakhatás, támogassuk a családokat és az időseket, és erősebbé váljanak a magyar kis- és középvállalkozások – emelte ki Hidvéghi Balázs, majd arra kért mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel és mondja el véleményét.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán