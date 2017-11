Mától kérhet e-receptet orvosától

Annak számos, a betegeket is érintő eleme van. A leletekért például nem kell visszamenni a szakrendelésre, laboratóriumba, mert a háziorvos vagy a kezelőorvos már eléri azokat az új rendszerben. Az orvos rögtön tudja majd azt is, a beteg milyen gyógyszereket szed, milyen érzékenysége, allergiája van, milyen betegségei, műtétei voltak. Alapból az érzékeny adatokat kivéve bármilyen információt elérhet, de a páciens rendelkezhet arról, mihez ad hozzáférést. Az új rendszer eleme az e-recept is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A papíralapú, eddig ismert vények eleinte maradnak, de a gyógyszerfelírás már az új rendszeren keresztül történik.