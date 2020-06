Mától a fővárosban is kinyithatnak az óvodák és bölcsődék

Hozzá kell szokni, hogy a koronavírus-járvány nem tűnik el teljesen, szórványos esetek nagy valószínűséggel továbbra is lesznek - hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós víruskutató. A korlátozások enyhítésének köszönhetően visszaállt a veszélyhelyzet előtti gyermekfelügyeleti rendszer, a fővárosban is kinyithattak az óvodák és bölcsődék, a szakemberek ugyanakkor a higiénés szabályok szigorú betartására figyelmeztettek. Az iskolarendőrség felállítására azért van szükség, mert abban az iskolában, ahol erőszak van, nem lehet sem tanítani, sem tanulni – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. Az állampolgárok olyan, Magyarország jövőjét alapvetően meghatározó kérdésekben nyilváníthatnak véleményt, mint a koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedések, vagy Soros György európai örökkötvényekről szóló terve. Gazdasági kérdések, a gazdaság újraindítása miatt fontos a legújabb nemzeti konzultáció - mondta Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője. Háromnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a héten. A képviselők ma a kormány tagjait kérdezhetik, szerdán a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni, csütörtökön a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából tartanak emlékülést. Napokon belül lejár a Lánchíd felújításának megkezdésére kijelölt határidő - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat az elmúlt fél évben semmit sem tett Budapest egyik jelképének a megmentéséért, pedig ezzel a Fővárosi Közgyűlés döntéseit is figyelmen kívül hagyta. Az MSZP hiteltelen a nemzeti ügyekben, a Fidesz a nemzeti összetartozás ügyében senkit nem tekint hitelesnek, aki Gyurcsány Ferenccel összeáll - közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióigazgatója. Balla György emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc minden idők legdurvább kampányát folytatta 2004-ben a határon túli magyarok ellen, ennek plakátarca, Bangóné Borbély Ildikó a mai napig a szocialisták soraiban van. Július 1-jén egyéves lesz a Családvédelmi akcióterv, a program azért jött létre, hogy itthon könnyebb, jobb legyen családot alapítani. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja alapítója hangsúlyozta: az a cél, hogy mindenki annyi gyermeket vállalhasson, amennyit szeretne, és akkor, amikor szeretne. A magyar családi adókedvezmény nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően segíti a családokat - hangsúlyozta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért közleményében. Átadták a Royal Traktor Zrt. pápai telephelyét. Nagy István agrárminiszter elmondta, a beruházás jelentőségét jelzi, hogy tavaly a mezőgazdasági beruházásokon belül a gazdák az erőgépek beszerzésére költötték a legtöbbet. Nagyon hasonló forgatókönyv szerint alakulnak az amerikai tüntetések, mint ahogy lezajlottak a párizsi sárgamellényes demonstrációk – mondta Horváth József a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint egyértelmű, hogy vannak olyan háttércsoportok, akik radikalizálták a tüntető tömegeket. New York városában kijárási tilalmat rendeltek el, közben az egyik rendőrszervezet élesen bírálta Bill de Blasio, demokrata párti polgármestert. Donald Trump amerikai elnök rendet ígért, ha szükséges, a hadsereg segítségével is. Határozott fellépésre ösztökélte az erőszak ellen a kormányzókat az amerikai elnök. A család kérésére újabb boncolás volt, ennek eredménye szerint a 46 éves George Floyd a durva rendőri intézkedés miatt halt meg. Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik beavatkozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírustesztet csak Nagy-Britaniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. Szlovéniában négy, Horvátországban két napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet. A nyugat-balkáni országok enyhítettek a korlátozásokon, és megnyitották a határaikat egyes országok állampolgárai számára. Bosznia csak a szomszédos országokból érkezőket várja, Montenegró viszont mindazon országokból, ahol kevés a fertőzött. Romániában megnyitottak a szabadtéri vendéglátóhelyek, de sokan adatvédelmi szempontból aggályosnak tartják, és engedetlenséggel tiltakoznak az ellen, hogy a vendégek elérhetőségének naplózására kötelezték a kerthelyiségek üzemeltetőit. Hollandiában újra kinyitottak az éttermek, a bárok és a kávézók. Részlegesen újraindult a tanítás a brit iskolákban és egyes piacok is kinyithattak, miután a brit kormány enyhítette a koronavírus-járvány megfékezését célzó, több mint két hónapja elrendelt korlátozásokat. Megnyitottak a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután a helyi hatóságok szerint sikerült lelassítani a Covid-19-járvány terjedését. A spanyol temetkezési szolgáltatók szakmai szövetsége szerint eddig 43 985 ember halt meg a járvány miatt az országban. A Gázai övezetet uraló Hamász bejelentette, hogy szerda hajnaltól megnyílik újra a Gázai övezetben az összes mecset, amely három hónapja zárva van a koronavírus-járvány miatt. Provokatív lépésként értékelte az orosz vezérkar azt a Barents-tengeren megrendezett amerikai-brit flottagyakorlatot, amelynek résztvevői oroszországi célpontok megsemmisítését és orosz ballisztikus rakéták elfogását gyakorolták. A kijevi Metro-híd felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi telefonon, akit azután pár órával később őrizetbe vettek - adta hírül a kijevi rendőrség. Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyin elnököt arról az elképzeléséről, hogy Oroszország, Ausztrália, India és Dél-Korea vezetőit is meghívhatja a G7-csoport csúcstalálkozójára. Nyakon lőttek egy 80 éves volt püspököt Mexikóban a hétvégén, de túlélte. Legalább húsz halottja van az Amanda nevű trópusi viharnak Közép-Amerikában - közölték salvadori hatóságok. Ma reggel újra megnyílik a tizenharmadik átkelő is a szlovák-magyar határon, ezúttal Nógrádszakál-Ráróspusztánál - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Ma reggel 6 órától újra üzemel az esztergomi teherkomp. Kiengedték a Kozma utcai börtönből Kaiser Edét, akit korábban tévesen életfogytiglanra ítéltek a móri mészárlásért. Nebojsa Vignjevic, az Újpest FC labdarúgócsapatának vezetőedzője közös megegyezéssel távozott posztjáról, utódja korábbi segítője, a szintén szerb Predrag Rogan lett. A koronavírus-járvány miatt 1986 után először nem rendeznek futamot a gyorsaságimotoros-világbajnokságban Japánban, miután törölték a Motegiben október 18-ára tervezett viadalt.