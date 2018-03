Mátészalkán is kaszált az Elios

A közvilágítási fejlesztésre itt is jellemező volt, hogy a tender előkészítői és későbbi kivitelezői között átfedés van, de ebben az ügyben nem vizsgálódhatott az Európai Csalás Elleni Hivatal, mert uniós forrásokat nem vontak be az üzletbe. Mátészalkán a bevált közbeszerzési recepten annyit változtattak, hogy hatalmas banki hitelből finanszírozták a beruházást, a város tehát hosszú távra eladósította magát. A lap szerint egyébként itt is vannak lakossági panaszok a közvilágítás minőségére. Ugyanakkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város fideszes polgármestere elégedett a közbeszerzéssel, mert a 350 millió forintos keretből csak 262 milliót költött az önkormányzat.