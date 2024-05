Matematikával folytatódott az érettségi vizsga + videó

Megosztás itt:

Jó kedvvel és motiváltan érkeztek a diákok a matematika érettségire. Az általunk megkérdezett diákoknak egyáltalán nem volt vizsgadrukkja.

Idén vizsgáztak először azok a középiskolások, akik már a 2020-as Nemzeti Alaptanterv alapján tanultak, és a megújult érettségi vizsgarendszer szerint érettségiztek. Ez hatással volt a felkészülésükre is.

,,Új feladatsorokat kellett gyártanunk, vagy kitalálni, hogy ők is érezzék, hogy mi az, ami várható, illetve az, hogy ne ijedjenek meg, mert ugye megcsinálják otthon, és látják azt, hogy ez nehezebb és, hogy úristen ezt nem tudom, meg nem is gyakoroltuk, és akkor mi fog történni, miközben már nem is lesz nekik." - mondta Dankowsky Anna Zóra, a Szent István Gimnázium matematika tanára.

Halmazok, függvények, geometria, számtani sorozat, logaritmus, százalékszámítás – ezekkel a feladatokkal kell megküzdeniük a középszinten matekból érettségizőknek.

,,A matematika esetében olyan nagy változások nem történtek, egy-két dolog átkerült a középszintről az emelt szintre, inkább a magyar irodalmat, magyar nyelv és irodalmat érintette jobban a változás, ami ugye tegnap volt, mint érettségi tárgy, és egy-két tárgynál, de én azt gondolom, hogy ez sem fog meglepetést okozni a gyerekeinknek." - fogalmazott a Szent István Gimnázium igazgatója, Lázár Tibor.

Idén középszinten mintegy 70.000-en, emelt szinten 6616 tanuló kezdhette meg az érettségi vizsgát. A diákok 3 órát kaptak a vizsga kitöltésére.

Holnap történelemből érettségiznek a tanulók, majd ezután az idegen nyelvi tantárgyakból adhatnak számot tudásukról. Az írásbeli vizsgák május 27-ig tartanak.