Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Két emelet boldogság

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik

2025. november 23., vasárnap 10:30 | Magyar Nemzet
Előválasztás Magyar Péter Tisza Párt Átverés Alacsony részvétel Gittegylet

Rejtő Jenő "Láthatatlan Légiója" legalább izgalmas volt, de Magyar Péter "Láthatatlan Pártja" csak szánalmas. A Magyar Nemzet birtokába jutott adatok szerint a Tisza Párt "hatalmas" előválasztása valójában egy matematikai vicc. Mivel az első körben csak a szigetek tagjai szavazhatnak, vidéken előfordul, hogy kevesebb ember dönt a jelöltről, mint ahányan egy falusi kocsmában elférnek. Ez nem a demokrácia ünnepe, hanem a politikai impotencia beismerése.

  • Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik

A "demokrácia ünnepe" helyett egy rosszul szervezett lakógyűlés szintjére süllyedt a Tisza Párt sokat hangoztatott előválasztása. A Magyar Nemzet által megszerzett belső adatok kíméletlenül lerántják a leplet Magyar Péter "tömegpártjáról": a király nemcsak meztelen, de alattvalói sincsenek.

 A számok nem hazudnak

 A párt belső működését ismerő források szerint a valós, aktív tagság száma országosan mindössze 10 300 fő. Ha ezt a számot elosztjuk a 106 választókerülettel, a végeredmény egy politikai vicc: átlagosan kevesebb mint 100 ember (97 fő) dönthet arról, ki legyen a "rendszerváltó" jelölt. - írta meg a Magyar Nemzet.

Ez a létszám egy falusi búcsúban is kevés lenne, nemhogy egy országgyűlési képviselőjelölt legitimálásához.

 Borsodi vákuum és budapesti buborék

 A helyzet vidéken a legtragikomikusabb. A "nagy országos lefedettség" meséje azonnal összeomlik, ha megnézzük a konkrétumokat:

Borsod-Abaúj-Zemplén 2. választókerületében mindössze 76 tag létezik.

Fejér 4. és Hajdú-Bihar 1. választókerületében a létszám még a százat sem éri el.

Ez azt jelenti, hogy Magyar Péterék gyakorlatilag nem léteznek a körúton túl. A Tisza Párt egy tipikus budapesti (és részben debreceni) buborék, amelynek nincs valós társadalmi beágyazottsága.

 A vezér akarata "demokráciának" álcázva

 A józan ész azt diktálja, ha 76 ember döntése alapján állítanak jelöltet 70-80 ezer választópolgár elé, az nem demokrácia, hanem gittegylet. Ez a "színjáték" egyetlen célt szolgál, Magyar Péter a saját, diktatórikus döntéseit (hogy kit indít) egy maroknyi, könnyen irányítható ember szavazatával akarja "legitimálni".

A Magyar Nemzet leleplezése bizonyítja, a Tisza Párt előválasztása nem más, mint egy statisztikai trükk, amellyel a "projektmenedzser" megpróbálja elfedni, hogy valójában nincs mögötte sem szervezet, sem tömeg, csak egy virtuális lufi.

Forrás: Magyar Nemzet

További híreink

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Kihagyhatatlan retró kvíz: most kiderül, mennyire emlékszel a régi reklámok szlogenjeire

Sallai Roland kapcsán nem csak a piros lapja miatt fakadtak ki a Galatasaraynál

Bugyi nélkül beszélt az időjárásról, élő adásban villantott a népszerű tévés – Videó

A Midász--ügy: korrupció a háború árnyékában

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Norris és Piastri eredménye is veszélyben, mindkét McLarent kizárhatják Las Vegasban!

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

További híreink

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó
2
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
3
Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos
4
Nagy baj van az utakon a havazás miatt a Bakonyban
5
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
6
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen
7
Forma-1: Verstappen nyert Las Vegasban, de Norris tett óriási lépést a világbajnoki cím felé
8
Vezércikk café – Magyar Péter leváltaná a teljes magyar ellenzéket + videó
9
Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó
10
A havazás miatt több helyen is megbénult a buszközlekedés

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!