Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik

A "demokrácia ünnepe" helyett egy rosszul szervezett lakógyűlés szintjére süllyedt a Tisza Párt sokat hangoztatott előválasztása. A Magyar Nemzet által megszerzett belső adatok kíméletlenül lerántják a leplet Magyar Péter "tömegpártjáról": a király nemcsak meztelen, de alattvalói sincsenek.

A számok nem hazudnak

A párt belső működését ismerő források szerint a valós, aktív tagság száma országosan mindössze 10 300 fő. Ha ezt a számot elosztjuk a 106 választókerülettel, a végeredmény egy politikai vicc: átlagosan kevesebb mint 100 ember (97 fő) dönthet arról, ki legyen a "rendszerváltó" jelölt. - írta meg a Magyar Nemzet.

Ez a létszám egy falusi búcsúban is kevés lenne, nemhogy egy országgyűlési képviselőjelölt legitimálásához.

Borsodi vákuum és budapesti buborék

A helyzet vidéken a legtragikomikusabb. A "nagy országos lefedettség" meséje azonnal összeomlik, ha megnézzük a konkrétumokat:

Borsod-Abaúj-Zemplén 2. választókerületében mindössze 76 tag létezik.

Fejér 4. és Hajdú-Bihar 1. választókerületében a létszám még a százat sem éri el.

Ez azt jelenti, hogy Magyar Péterék gyakorlatilag nem léteznek a körúton túl. A Tisza Párt egy tipikus budapesti (és részben debreceni) buborék, amelynek nincs valós társadalmi beágyazottsága.

A vezér akarata "demokráciának" álcázva

A józan ész azt diktálja, ha 76 ember döntése alapján állítanak jelöltet 70-80 ezer választópolgár elé, az nem demokrácia, hanem gittegylet. Ez a "színjáték" egyetlen célt szolgál, Magyar Péter a saját, diktatórikus döntéseit (hogy kit indít) egy maroknyi, könnyen irányítható ember szavazatával akarja "legitimálni".

A Magyar Nemzet leleplezése bizonyítja, a Tisza Párt előválasztása nem más, mint egy statisztikai trükk, amellyel a "projektmenedzser" megpróbálja elfedni, hogy valójában nincs mögötte sem szervezet, sem tömeg, csak egy virtuális lufi.

Forrás: Magyar Nemzet