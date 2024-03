Mászva próbált menekülni Varga Judit Magyar Péter elől

Megosztás itt:

Magyar Péter még hétfő este igyekezett megkérdőjelezni felesége szavahihetőségét, és erős kommunikációs támadást indított ellene. A jelen lévő rendőr szerint Varga Judit és ő is arra kérte Magyar Pétert, hogy engedje el a minisztert.

Magyar Péter politikai aktivizálódása óta a legfontosabb esemény hétfőn este következett be, amikor a HVG – miután Magyar elkezdte előre keretezni botrányos ügyét – összefoglalt egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyvet.

A dokumentum egy 2020 utolsó napjaiban kicsúcsosodott házastársi vitát mutat be, amelynél kulcsmomentum, hogy jelen volt egy rendőr is. Egy olyan hatósági személy, aki hivatali esküt tett, és rendőri minőségében jelentés formájában meg is örökítette a történteket.

A továbbiakban a HVG cikkéből idéz a Magyar Nemzet, mert nincs a jelentés birtokukban. Az idézetek tehát a cikkből, és nem a jelentésből származnak. Magyar Péter szavait – ha külön nem jelölték – 2024. március 18-i Facebook-bejegyzéséből idézték, amelyben a HVG cikkére reagált.

A balliberális lap szerint

ő maga, a rendőr a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »Engedj el«, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

