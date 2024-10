Mászófalépítési programot indítanának iskoláknak

Megosztás itt:

Révész Máriusz a Kolping Hotelhez tartozó Bobo Fun Park terápiás mászóeszközeinek átadásán beszélt arról, hogy a 6-8 éves gyerekek 20 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, de mire 18 évesek lesznek, már a 30 százalékuk túlsúlyos vagy elhízott lesz a mindennapos testnevelés ellenére. A mozgásra ösztönzésre egy mód van, ha élményeket kínálnak a fiataloknak vagy az idősebbeknek, ha olyan mozgásformákat kínálnak, amelyeket szívesen űznek.

Magyarországon unikálisnak nevezte az Alsópáhokon létrehozott terápiás és sport mászótermet, amelyet az élménypark szomszédságában lévő általános iskola tanulói testnevelésórákon is igénybe vehetnek. Jelezte ugyanakkor, hogy ha a költségvetési keretek lehetővé teszik, jövőre az iskolák számára mászófalépítési programot indítanának, de továbbra is támogatják műanyag borítású sípályák, kerékpáros pumpapályák és futókörök építését.

Az államtitkár azt is elmondta: drámaiak az egészégügyi adatok, de az egészségügyi világszervezet, a WHO vizsgálatai szerint az egészségi állapotunkat leginkább befolyásoló tényező az életmód, nem az egészségügyi ellátórendszer. Ezért is fontos, hogy egészségesebben, aktívabban és boldogabban éljünk Magyarországon - mondta.

Baldauf Csaba, a Kolping Hotel igazgatója elmondta: a szálloda 28 évvel ezelőtti megnyitása óta 2 millió 760 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Az élményparkot a covid ideje alatt, 11 hónap alatt építették fel, mostanra évente 70 ezer látogatót fogad, kisebb részben a szállodavendégek, 80 százalékban pedig környékbeli lakosok és más hotelek vendégei veszik igénybe.

A szálloda adatai szerint az új mászótermet csaknem 10 millió forint költségvetési támogatásból és mintegy 25 millió forint önerő felhasználásával alakították ki.

