2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Másodjára tartottak jégkarnevált Balatonlellén

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 11:30

A látogatókat vetélkedőkkel és forró italokkal várták a szervezők. A rendezvényt tavaly még a befagyott Balatonon tartották meg, a 30 centiméter vastag jégen jégszobrokat építettek és jégkörhintát is állítottak.

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Balatonlellejégkarnevál

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