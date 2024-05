Másodfokú riasztást adtak ki zivatarok veszélye miatt

Az előrejelzés szerint pénteken délután zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. Zivatarok környezetében előfordulhat jégeső, és viharos, óránkénti 60-80 kilométeres kifutószél. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű, 3 centiméternél nagyobb jég, erősen viharos, óránkénti 80-90 kilométeres sebességet meghaladó széllökés, esetleg felhőszakadás is társulhat. A zivatartevékenység fokozatosan gyengülve az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.