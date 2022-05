Másfél milliós csecsemőgondozási díjat kaphat az államtól Bősz Anett

Megosztás itt:

Múlt héten jelentette be közösségi oldalán Bősz Anett volt országgyűlési képviselő, hogy gyermeket vár. A Magyar Nemzet munkatársaimegnézték, milyen családtámogatásokra lesz jogosult a magyar családpolitikát korábban több alkalommal is éles kritikával illető baloldali politikus.

Emlékezetes volt, hogy a korábbi országgyűlési képviselő a kormány 2019-ben bejelentett családvédelmi akciótervét még egy közismert női magazin átszerkesztett változatához fűzött kommentárjával gúnyolta ki. Bősz Anett az „ELLEK”-re átnevezett magazinhoz azt írta közösségi oldalas bejegyzésében: „trendi tippek a 7 pontos akciótervhez”.

Az akcióterv elemein kívül a kormány tavaly óta a csecsemőgondozási díjat is megnövelte, erre pedig Bősz Anett is jogosult lesz. Közösségi oldalán azt írta, hogy előreláthatólag hat hetet lesz otthon születendő gyermekével, mielőtt a DK főpolgármester-helyetteseként újra munkába áll majd. Ez idő alatt még a parlamenti frakcióvezetői fizetése alapján (amit mandátumuk megszűnése után még három hónapig kézhez kapnak az országgyűlési képviselők) több mint 1,7 millió forintnyi állami támogatásra lesz jogosult.

Ez magasabb, mint a korábbi nettó fizetése, és figyelembe véve, hogy az országgyűlési képviselők fizetését 2022. március 10-én is megemelték, még feljebb is kúszhat az összeg.

A csecsemőgondozási díj a gyermek várható születése előtt négy héttel már igénybe vehető, és maximum fél évig jogosultak rá az édesanyák, így Bősz Anett akár már júliustól kaphatja a transzfert (közösségi oldalán azt írta, gyermeke augusztus elsején fog születni). Amennyiben születendő gyermeke után adókedvezményt is igénybe vesz, úgy az ellátás összegét további havi tízezer forinttal növelheti.

A leendő főpolgármester-helyettest a Magyar Nemzet megkérdeste elektronikus levélben, hogy a Városházától kapott fizetése alapján igényel-e majd csedet, illetve egyáltalán milyen állami támogatásokat vesz igénybe, azonban lapzártánkig nem válaszolt megkeresésünkre.

A családtámogatási kalkulátoron végzett számításokból az is kiderül, hogy Bősz Anett és férje, Csőzik László (Érd ellenzéki polgármestere) jogosultak lehetnek a tízmillió forintos babaváró támogatásra, emellett pedig az első házasok kedvezményére is, amely két évig jár, és összesen 120 ezer forintot tesz ki.

Egy másik baloldali politikus, Donáth Anna, a Momentum elnöke is nemrégiben jelentette be, hogy gyermeket várnak. Az európai parlamenti képviselőtől a lap szintén megkérdezte, hogy igénybe veszi-e a magyar állam által nyújtott támogatásokat, hiszen három és fél millió forintnak megfelelő euróban kapott fizetéséből Magyarországon is adózik. Az bizonyos, hogy a tízmillió forintos babaváró támogatásra ő, és férje is jogosultak lennének.

A megkeresésre a Momentum elnöke a tegnap esti lapzárta után közölte; eddig nem vett igénybe állami támogatásokat.