Másfél éve panaszkodnak, hogy büdös, habzik és sárgás-barnás színű a víz

Másfél év után is sárgás és büdös víz folyik a csapból több szegedi háztartásban. A tavaly májusban lezárt ivóvízminőség-javító program 3,3 milliárd forintba került, akkor azt ígérték a szegedieknek, hogy néhány hónap után megszűnnek a problémák. Az ihatatlan vizet a lakosok most bejelenthetik, és térkép is készül a problémás háztartásokról.