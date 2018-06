Másfél év múlva átadhatják az új komáromi Duna-hidat

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 6.30 A CEU MÛKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL A KORMÁNYT A DK. - VENDÉG: ARATÓ GERGELY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. 6.40 TÖBB SZÁZ KILOMÉTERT VÁNDOROLT AZ EGÉSZ ORSZÁGON KERESZTÜL EGY BARNA MEDVE. - VENDÉG: VEPRIK RÓBERT IGAZGATÓ, SZEGEDI VADASPARK. 8.30 A PERONON: JÁVOR BENEDEK A PÁRBESZÉD EP-KÉPVISELÕJE. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. MINTEGY 2400 MRD FT-TAL KEVESEBB FORRÁST KAPHAT MAGYARORSZÁG AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBÕL 2021-2027 KÖZÖTT, MINT A MOSTANI CIKLUSBAN. EZZEL SZEMBEN UGYANAKKOR 1000 MRD FT-TAL TÖBBET KELLENE BEFIZETNIE A KASSZÁBA PORTFOLIO.HU. ISMÉT TÖBBPÁRTI EGYEZTETÉST TARTOTTAK A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN AZ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS A STOP SOROS JAVASLATRÓL. LMP: ORBÁN VIKTOR KI AKARJA PROVOKÁLNI MAGYARORSZÁG KILÉPÉSÉT AZ UNIÓBÓL. TÖBB MINT 3 MRD FT-OT FIZETETT KI LÁZÁR JÁNOS JUTALOMKÉNT DOLGOZÓINAK TAVALY ÁPRILISIG - 24.HU. MINTEGY 600 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN RUHÁZNA BE AZ E.ON ZALAEGERSZEGEN. ÚJRA ELÕKERÜLHET A MÁV ÉS A VOLÁN-TÁRSASÁGOK ÖSSZEVONÁSÁNAK TERVE- HVG.HU. ELLENÁLLÁSRA BUZDÍTANAK SZÉLSÕJOBBOLDALI SZERVEZETEK A BUDAPESTI MELEG FELVONULÁS ELLEN HVG. 13 MILLIÓÉRT ADTÁK ODA HETEKRE A RAKPARTOT A RED BULL AIR RACE SZERVEZÕINEK. ELFOGADTA FERENC PÁPA 3 CHILEI PÜSPÖK LEMONDÁSÁT AZ ORSZÁG EGYHÁZÁT MEGRÁZÓ PEDOFILBOTRÁNY MIATT. AZ UTOLSÓ PILLANATIG EGYEZTETNEK ÉSZAK-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DIPLOMATÁI A KIM-TRUMP CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT SZINGAPÚRBAN. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: WASHINGTON CSAK A TELJES NUKLEÁRIS LESZERELÉST FOGADJA EL PHENJANTÓL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ISMÉT TÖBB TWITTER-ÜZENETBEN KRITIZÁLTA NYUGATI SZÖVETSÉGESEIT A SZINGAPÚRI G7-CSÚCSRÓL. 629 MENEKÜLTTEL A FEDÉLZETÉN, A NEMZETKÖZI VIZEKEN REKEDT EGY SEGÉLYHAJÓ, MERT MÁLTA ÉS OLASZORSZÁG IS MEGTAGADTA A KIKÖTÉST. A SPANYOL KORMÁNYFÕ PEDRO SÁNCHEZ FELAJÁNLOTTA, HOGY BEFOGADJÁK AZ AQUARIUS NEVÛ HAJÓT ÉS A FEDÉLZETEN UTAZÓ 629 MENEKÜLTET. BERLIN HUMANITÁRIUS KÖTELESSÉGE TELJESÍTÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL OLASZORSZÁGOT ÉS MÁLTÁT. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT A KABULI VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÉPÜLETÉNÉL, LEGKEVESEBB 12-EN MEGHALTAK. 7 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK ELSÕ FOKON A BÁNTALMAZÁS MIATT MEGHALT RECSKI CSECSEMÕ APJÁT. FEGYHÁZBÜNTETÉST KÉR AZ ÜGYÉSZSÉG ARRA A NÕRE, AKI TAVALY TAVASSZAL FELSÕZSOLCÁN A KERTI VÉCÉBE DOBTA ÚJSZÜLÖTTJÉT. A RENDÕRÖK ELFOGTÁK ÉS GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTÁK KI AZT A FÉRFIT, AKI A ZALAEGERSZEGI KÓRHÁZ TÖBB SZOBÁJÁBÓL LAPTOPOT, MOBILTELEFONT LOPOTT. 60 EZER HEKTÁRON, 148 TELEPÜLÉSEN FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGÍRTÁS KÖZÖLTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM.