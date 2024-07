Maruzsa Zoltán államtitkár szerint összességében nagyon jók lettek az érettségin elért eredmények

A kormány ettől az új rendszertől az oktatás eredményességének további javulását várja és a rendszer bevezetésével az a szándék is megvalósul, hogy a teljesítményeknek nagyobb szerepe legyen a bérek alakulásában is - jegyezte meg az államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy az idei érettségi vizsgáknak két újdonsága is volt; egyrészt, hogy azok a 2020-ban módosított alaptanterv, illetve az akkor kialakított új vizsgaszabályzat alapján zajlottak, másrészt a technikumban, illetve a szakgimnáziumban a diákok majd csak a 13. évfolyam végén vizsgáznak a szakmai tárgyakból, így érettségi bizonyítványukat is akkor kapják meg.

