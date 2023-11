Mártha Imre új ingatlanjaival henceg

Megosztás itt:

A dollármédiát is támogatja Mártha Imre az évente több millió forintos prémiumából – derül ki a 24.hu Della című, minapi podcastjából. A műsorban a Fővárosi Közművek vezérigazgatója azt hangoztatta, hogy a tekintélyes összegekből olyan médiatermékeknek is juttat, amelyek nem kapnak állami hirdetést. Mint korábban megírtuk, Karácsony Gergely idén nyolcmillió forintnyi prémiumot hagyott jóvá Márthának. A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett közművezér a fővárosi önkormányzat jelenlegi, csődközeli helyzete ellenére is helyesli a prémiumok osztogatását a fővárosi cégeknél, amire csak idén mintegy 300 millió forintnyi közpénz megy el.

– Tehát azt a kérdést kell föltennünk, hogy akarjuk-e ezt a kollektívát úgy ösztönözni, hogy az a piachoz hasonlóan dolgozhasson. Ebből ki lehet venni a vezérigazgatót, csak mi az oka ennek, hogy kivesszük? Akkor a vezérhelyettesek az osztályvezető (kapnak prémiumot). Tehát akkor elindul a kérdés, hogy egy nyereséges, működő, jól működő cégnek miért vesszük el a prémiumát – fejtegette a közművezér.

Ironikus, hogy Mártha a piaci vállalatok vezetőiéhez hasonlította a saját pozícióját, hiszen már a Gyurcsány-korszakban is milliós havi fizetéseket vihetett haza az MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatójaként, amely pozícióban egyébként az egykori kormányfő megszorításaihoz is asszisztált. Arról nem is beszélve, hogy Mártha piaci hasonlata ott is sántít, hogy Karácsonyék a fővárosi cégek vezetőinek juttatott csillagászati prémiumokkal jelentős részben a Gyurcsány–Bajnai-korszak kádereit stafírozzák ki.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Mártha Imre a podcastműsorban úgy vélte, a Fővárosi Közműveknél elfoglalt vezetői pozíciója jól megfér a privát módon folytatott céges tevékenységeivel. Azt is bizonygatta, hogy ő maga nem politizál, hanem csak a „politika közelében” tevékenykedik. – Először is azt kellene leszögezni, hogy én nem vagyok politikus. Olyannyira vagyok a politikához közel, mint a borbély, aki a fodrászüzletben nagy ívű gondolatokat fogalmaz meg a vendégeinek, de nem politikus – fogalmazott a közművezér.

Mártha az új, darabonként több százezer dollárért vásárolt amerikai ingatlanjaival is eldicsekedett a műsorban, ahogyan azzal is hencegett, hogy miként terjeszkedik a cége az USA-ban.

– Ha már Florida, akkor beszéljünk erről. Igen. Pár évvel ezelőtt hozott a család egy olyan döntést, hogy (…) külföldön is terjeszkedik, és egyéb baráti, rokoni szálak miatt elkezdődött Amerikában is a család terjeszkedése – fogalmazott Mártha, aki szerint a magyar lakáspiacon is átlagosnak számít az a 70-100 millió forintos ár, amennyit a családja kifizetett egy-egy tengerentúli ingatlanért. A közművezér arról is beszámolt, hogy a családi cégükkel mostanában alapítanak egy amerikai leányvállalatot, amellyel az említett ingatlanokat azért fejlesztik tovább, hogy nagyobb hiteleket vehessenek fel azokra.

A luxus életvitelével a közösségi médiában előszeretettel hivalkodó közművezérről ismert, hogy gyakorlatilag hazajár Floridába, ahol már évek óta több nagy értékű ingatlannak is tulajdonosa. Így a milliárdosok egyik kedvenc búvóhelyén, a floridai Naples városában egy olyan exkluzív luxuskondomíniumban is van ingatlana Mártha Imrének, amelyhez magánkikötő, medence, valamint privát klub is tartozik. Magyarországon pedig a néhai Prisztás József, az ismert alvilági figura egykori milliárdos értékű villájában alakította ki a rezidenciáját.

Forrás: Magyar Nemzet

Borítókép: Mártha Imre (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)