Mártha Imre-botrány: 5 milliós jutalmat kapott Karácsonytól a milliárdos Gyurcsány-fióka

A prémium nem jutalom?

A főváros szerint a prémium nem jutalom, hanem „a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítéséért járt a cégvezetőknek”, a döntés és a kifizetés tavaly nyáron történt, minden esetben a cégek felügyelőbizottságának véleményezése után. Ezeket a pénzeket a fővárosi cégek költségvetéséből fizették ki – tehát a „kivéreztetett” Budapestnek azért arra van pénze, hogy 5 milliókat adjon a botrányhősöknek…

A vagyonkezelő vezére is kapott pár milliócskát...

De nemcsak a budapesti közműholding vezetőjét jutalmazta Karácsony Gergely, hanem a Városháza-eladási botrány egyik főszereplőjét, Barts Balázst, a fővárosi vagyonkezelő vezetőjét is – ő az, aki kamuból kapott egy fegyelmit „engedély nélküli” tárgyalásai miatt –, de emellé hozzávágtak azért tavaly pár milliót is jutalomként. Ezt a plusz 5 milliót sok budapesti elfogadta volna akár egész évi fizetésként is, nem csak egyszeri pluszként a fizetés fölött…

Mellékesen a fővárosi színházak vezetői is kaptak prémiumot, 1,2–1,7 millió forint közötti összegeket.

Karácsony azzal haknizik, hogy Budapestnek nincs pénze

Eközben számtalanszor halljuk, hogy a főváros azért halaszt el beruházásokat, azért csúszik a felújításokkal, azért süllyed káoszba, mert nincs pénz. Érdekes, hogy közpénzből mégis ki tudnak fizetni sokmilliós jutalmakat a saját fejeseiknek…

