Maróth Miklós lett az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot irányító testület elnöke

Az elsődleges cél az Európai Bizottság mandátumának lejártáig, hogy a kormány semlegesítse a leköszönő testület bevándorláspárti politikáját - jelentette ki Kovács Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára közölte: az új bizottságtól a magyar kormány azt várja, hogy ne legyen politikai testület. Egy családbarát kormánynak kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek anyatejes táplálásának ügyével, a szoptatás támogatásával - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkár. Három pontból álló vészprogramot hirdetett a Jobbik a devizahitel-károsultak és a kilakoltatott családok helyzetének javítása érdekében. A jogszabályi változásoknak köszönhetően éjfél és reggel öt óra között a Liszt Ferenc-repülőtéren tervezetten nem szállhatnak fel és le repülőgépek - jelentette be Tarlós István főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai alapján Magyarországon a 15 évesnél idősebb lakosság 69 százaléka ( mintegy 5,8 millió ember) naponta hallgatott rádiót. Együttműködési megállapodást írt alá az MNB és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, hogy a két szervezet közösen segítse elő a megyében élők tudatosabb pénzügyi magatartását, és segítséget nyújtsanak pénzügyi problémáik megoldásában. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság felzárkózási pályán maradjon, azaz a gazdaság növekedése mindig meghaladja az Európai Unió átlagos növekedését - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter, Nyírlugoson. Sikeresen lezárult a Vodafone-csoport és a Liberty Global közötti tranzakció, így a Vodafone Magyarország lett a UPC Magyarország 100 százalékos tulajdonosa. Májusban az export euróban számolt értéke 4,6 százalékkal, az importé 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal Iskolakezdési segélyprogramot indít a Katolikus Karitász. Egy év alatt közel 34 százalékkal nőtt a tanulmányi költségek finanszírozására kialakított Diákhitel2 konstrukciót igénylők száma - közölte a Diákhitel Központ. Augusztus 7-ig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte az Oktatási Hivatal. Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője reálisnak tartja azt, ahogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter és az olasz hatóságok kezelik a migrációt. A hétvégén tartják Havas Boldogasszony ünnepét Szeged-Alsóvároson. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság új elnökével. Orbán Viktor Ursula von der Leyennel tárgyalt az ősszel megalakuló új uniós végrehajtó testület magyar biztosáról, az illegális bevándorlásról, valamint a következő hétéves uniós költségvetésről. Hadat üzent a bűnözésnek, és egy sor kormányzati intézkedést jelentett be Viorica Dancila román miniszterelnök, megelőzendő, hogy megismétlődjék a múlt héten elrabolt és meggyilkolt 15 éves lány tragédiája. A migránsok befogadása a törvények áthágásával történt Németországban – hívta fel a figyelmet a német Alkotmányvédelmi hivatal korábbi elnöke. Hans-Georg Maassen hangsúlyozta: a menekültek 70 százaléka papírok nélkül érkezik, ami illegális. Sokkolta Németországot a hétfői frankfurti gyilkosság, ezért a belügyminiszter válságtanácskozást hívott össze. Horst Seehofer leszögezte: zéró toleranciát kell hirdetni a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel szemben. Hollandiában érvénybe lépett az arcot eltakaró kendők viselésének tilalma. A brit kormány bejelentette, hogy további több mint kétmilliárd fontot fordít a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésére való felkészülésre. Németország nem vesz részt az Arab-öböl bejáratánál fekvő Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának biztosítását szolgáló amerikai misszióban - jelentette be Heiko Maas német külügyminiszter. Politikai és morális szempontból egyaránt illetéktelennek nevezte Haszán Róháni iráni elnök az Egyesült Államok kormánya által Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter ellen elrendelt szankcióit. A szibériai erdőtüzek a helyi hatóságok tétlensége miatt terjedtek el - jelentette ki Szergej Abanyin az orosz katasztrófaelhárítástól. Nagy-Britannia, Németország és Franciaország az ENSZ BT rendkívüli ülésének összehívását kérte az észak-koreai rakétakilövések miatt. Lelőttek egy izraeli katonákra lövöldöző gázai fegyverest. A turizmus politikai célokra való felhasználásával vádolta a kínai kormányt a tajvani elnök, miután Kína megtiltotta állampolgárainak az egyéni utazásokat Tajvanra. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer, a Fed 25 bázisponttal 2-2,25 százalékra csökkentette az irányadó dollárkamatsávot. A napenergiával hajtott Lightsail 2 műhold saját erejéből magasabb Föld körüli pályára emelkedett - jelentette a projektet elindító kaliforniai magánvállalkozás, a Planetary Society. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópálya Budapest és Mogyoród közötti szakaszán vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Elhunyt Bóta Enikő 129-szeres válogatott röplabdázó. Frankfurtban elfogták a kőbányai emberölés miatt körözött férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ideiglenes rendőrőrs működik majd a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején Mogyoródon, a versenypálya melletti parkolóban. Fürjes Balázs nemzetközi sportpályázatokért felelős államtitkár szerint Budapest akár holnap képes lenne újra vizes világbajnokságot rendezni. Franck Boli személyében a norvég bajnokság előző kiírásának gólkirályát szerződtette a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata. Az első magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd sírjának felújítása alkalmából a budapesti Kozma utcai izraelita temetőben megemlékezést tartott a Nemzeti Örökség Intézete.