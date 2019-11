Maróth Gáspár: A haderőfejlesztés az ország szuverenitását erősíti

November 4-e, nemzeti gyásznap van. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és a szovjet csapatok bevonulásának 63. évfordulójára emlékezik az ország. Reggel 9 órakor felvonják, majd félárbócra engedik Magyarország lobogóját a Parlament előtt. A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az EU életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat a keresztyén és nemzeti identitás elvesztésével - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Leányfalun. Új alkotmánybíróról és a legfőbb ügyészről szavaznak ma a Parlamentben. A képviselők újabb kilenc évvel meghosszabbíthatják a jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter megbízatását, akinek újraválasztására Áder János köztársasági elnök tett javaslatot. A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, mert néhány hét alatt 82 új lakcímbejelentést regisztráltak a településen. Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Kerényi Lajos piarista szerzetest, Hollai Ferencet, a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete volt titkárát, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát és a Palaui Köztársaságban működő Mindszenty High Schoolt. Ma megkezdi a Magyar Posta Zrt. a Magyar Állampapír Plusz értékesítését nyomtatott formában. Indul az Agrárminisztérium Országfásítási Programja, a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt telepítenek, ehhez kétmillió facsemetét és csaknem 100 tonna makkot használnak fel. Hosszú tárgyalássorozat után az állam megvásárolta a brit–osztrák Hirtenberger Defence Systems nevű hadiipari céget. A társaság 160 éve foglalkozik tüzérségi eszközök, valamint lőszerek fejlesztésével, gyártásával - írja a Magyar Nemzet. A brutális módszereiről ismert nigériai maffia is megjelent Olaszországban, és haszonélvezője a migránsok Európába való csábításának - írja a Magyar Nemzet. A lap a Vox News olasz portált idézi, amely szerint a nigériai kormány már évekkel ezelőtt figyelmeztetett, hogy a bűnbandák uszályokon szállítják katonáikat Európába. Törökország az Iszlám Állam terrorszervezet 20 német állampolgárságú dzsihadistáját akarja visszatoloncolni Németországba - jelentette be Fahrettin Altun, a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója a Stuttgarter Nachrichten c. német lapnak. Isztambul Besiktas nevű belvárosi negyedében busz hajtott az egyik megállóban várakozó emberek közé, legkevesebb tizenketten megsebesültek. A török hírügynökség szerint, miután a busz megállt, a sofőr kiszállt és késsel megsebesített egy embert. Hűséget esküdött az Iszlám Állam szomáliai csoportja a terrorszervezet új vezetőjének, akit Abu Bakr al-Bagdadi halála nyomán neveztek ki a szervezet élére. Kikötött egy olasz teherhajó 151 illegális bevándorlóval a fedélzetén a szicíliai Pozzallóban. Ivan Ceban, a kormányzó Moldovai Szocialisták Pártjának jelöltje nyerte meg a chisinaui polgármester-választást - közölte a központi választási bizottság a szavazatok teljes összeszámlálása alapján. Új választások megtartását szorgalmazza a bolíviai ellenzék elnökjelöltje, Carlos Mesa, azt állítva, hogy csak így lehet kivezetni az országot abból a válságból, amelyet a szocialista Evo Morales október végi vitatott újraválasztása váltott ki. Amerikai-olasz-német-görög-izraeli légi hadgyakorlat kezdődött a Negev-sivatagban. Irán továbbra is fenntartja az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó tilalmat - közölte Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Salvador felszólította a venezuelai diplomatákat, hogy 48 órán belül hagyják el a latin-amerikai országot. A döntést azzal indokolták, hogy Nicolás Maduro elnöksége illegitim. Iraki tüntetők tucatjai rohanták meg Irán konzulátusát vasárnap a siíták szent városának számító Kerbelában, szemtanúk szerint a tiltakozók leszedtek egy iráni zászlót, és a helyére az iraki nemzeti lobogót húzták fel. 33-an megsérültek, közülük 4-en súlyosan az észak-franciaországi Amiens térségében egy buszbalesetben. A rendőrség szerint a sérültek között amerikai, orosz, spanyol, holland, ausztrál, brit és román állampolgárok is vannak. Tovább fokozódhat a Brazília partjait sújtó olajszennyeződés - hangsúlyozta Jair Bolsonaro brazil elnök. A brazil hatóságok először július 29-én mutatták ki az olajszennyeződést, ami azóta már kétezer kilométernyi partszakaszt érint. A legmagasabb fokozatú készültséget rendelte el az olasz polgári védelem az olaszországi Liguria tartományban a heves viharok és az esőzés miatt, további hat tartományban közepes riasztás lépett életbe. Adománygyűjtést színlelő külföldi csalókat fogtak el Budapesten. Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának első, amerikai állomása zárónapján. A címvédő Ferencváros házigazdaként 5:0-ra legyőzte a Schiller-Vasas csapatát a jégkorong Erste Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján. A MOL-Pick Szeged hazai pályán hét góllal legyőzte a szlovén RK Celje PL csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában.