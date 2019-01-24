2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Márki-Zayt is érinti a hódmezővásárhelyi strand felújítása miatt indult nyomozás

Hír TV

2019. január 24., csütörtök 22:16

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán a hódmezővásárhelyi strandon folyó felújítás miatt. A vásárhelyi Fidesz szerint Márki-Zay Péter és a város vezetése 170 millió forint értékben fedezet nélkül vállalt kötelezettséget a strand víztisztító berendezésének megépítésére.

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