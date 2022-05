Márki-Zay szerint Orbán Viktor elzárta az orosz gázcsapot

Megosztás itt:

Vasárnap ismét Facebook-oldalán megosztott videóban jelentkezett be Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt, ahol több témát is érintett, többek között a választási kudarcot, és az orosz gázellátást is. Utóbbival kapcsolatban Márki-Zay úgy fogalmazott, hogy ha az ellenzék nyert volna április 3-án,

„nem zártuk volna el az orosz gázcsapot, Orbán Viktor azóta elzárta.”

Majd gyorsan hozzátette, „mármint megszavazta az Unióban”.

Zavaros állítások

Noha a Gazprom a napokban leállította a földgázszállítást Lengyelország és Bulgária irányába is, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyértelműsítette, hogy ez pusztán azt jelenti, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiséget nem szállítja a Gazprom. A tranzit ettől független, így például Magyarországra is zavartalanul érkezik a földgáz, ahogyan eddig is.

Az Európai Unión belül pedig Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy nem támogatja az orosz olaj- és gázembargót, ezt legutóbb Kovács Zoltán erősítette meg közösségi oldalán. Nem tudni tehát, mire gondolhatott Márki-Zay Péter.

A korábbi miniszterelnök-jelölt szavait mindenesetre itt hallgathatja vissza:

Fotó: Facebook