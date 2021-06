Márki-Zay: Szégyen magyarnak lenni

Szégyen magyarnak lenni Hódmezővásárhely baloldali polgármestere szerint. Márki-Zay Péter erről egy siófoki utcafórumon beszélt. A politikus, aki a baloldali előválasztás egyik miniszterelnök-jelöltje is, azt mondta: évek óta tartó folyamat, hogy magyar családok külföldre költöznek, mert ott könnyebb az élet, mint hazánkban. A politikus szerint ezek a családok aztán később szerinte le is tagadják származásukat. Márki-Zay Péter hozzátette: a nemzetközi kapcsolatok szintjén is lenne hová fejlődnie az országnak, Románia pedig minden tekintetben megelőzte Magyarországot.