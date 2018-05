Márki-Zay reméli, hogy Lázár János békejobbot nyújtott

Márki-Zay Péter melletti demonstrációval várták a polgármester hívei Lázár Jánost a hódmezővásárhelyi városháza előtt. Néhány órával később megérkezett az országgyűlési képviselő, aki kézfogással üdvözölte Márki-Zay Pétert és a testületet. Lázár János felszólalásában elmondta: együttműködésre, békére és nem harcra van szükség a településen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A politikai pankráció elmarad most, és a következő hónapokban is, mert szeretnék dolgozni Önökkel közösen. Én dolgozni szeretnék Hódmezővásárhelyért. Én azért hagytam ott a budapesti politikát, mert a városomért szeretnék dolgozni. Én dolgozni akarok, és nem polgárháborúzni. Ha polgárháborúzni akarnék, akkor nem állnék itt, és nem keresném a bizalom lehetőségét. Ezért azt ajánlom Önöknek is, hogy dolgozzanak és ne polgárháborúzzanak. Meggyőződésem szerint akkor tudunk másokkal dolgozni, hogyha egy dologban egyetértünk: Vásárhely az első, ha tetszik: Vásárhely First! Azt javaslom és azt kérem polgármester úrtól, hogy a következő közgyűlésre próbálják összeszedni, vagy ha tudok ebben segíteni, akkor próbáljuk közösen összeszedni az ügyeket, tényeket, nehézségeket” – fogalmazott a korábbi miniszter.

Márki-Zay Péter reméli, hogy békejobbként értelmezhető Lázár János beszéde a hódmezővásárhelyi közgyűlésben.

„Nagyon sok olyan kérdés van, amiben én úgy látom, hogy pozitívan tudja befolyásolni a Fidesz-KDNP-s képviselőket a közgyűlésben, illetve ő maga, mint országgyűlési képviselő úgyszintén sokat tudna segíteni akár a Belügyminisztériummal kapcsolatos elszámolási kérdésekben, akár a templomfejlesztésekben, amit ő maga ajánlott fel és én magam is támogatok. Vagy nagyon sok olyan kérdésben, amit itt a közgyűlésben vitatunk, de szerintem, hogyha megbeszélnénk, és a bizalomnak legalább az a minimális szintje helyreállna, hogy mindannyian tényleg a város előmozdításán dolgozunk, akkor biztos vagyok benne, hogy ezeket viták nélkül, békében, szeretetben meg tudjuk oldani” – mondta a polgármester.

Hódmezővásárhelynek elkél a segítség a Belügyminisztériummal folytatott egyeztetésben, amely során 1 milliárd forintot követelnek a várostól 2011 és 2013 közötti támogatásokról szóló számlák hiánya miatt.