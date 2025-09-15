Márki-Zay Péter tagadja, hogy erőszakos hangulat jelent volna meg Batidán + videó

Megosztás itt:

Charlie Kirk halálán viccelődött Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azon viccelődött, hogy még a nevét sem tudja rendesen a meggyilkolt jobboldali aktivistának. Hódmezővásárhely polgármestere pár nappal később pedig Magyar Péter szimpatizánsaival együtt vett részt egy batidai aszfaltrajzoló versenyen.

Az egyik fotón jól láthatóan Márki-Zay Péter az építési és közlekedési miniszter kivégzésére felhívó szöveg mellett sétál el. De az aszfalton megjelent az idézem: "Könyörgöm akasszuk fel!" - felirat is. A baloldali politikus szerint a rajzverseny feliratai nem számítanak erőszakra uszításnak.