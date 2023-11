Márki-Zay Péter szerint felesleges aggódniuk a Hódmezővásárhelyen kirúgott dolgozóknak + videó

Megosztás itt:

Rendkívüli élő videóval jelentkezett vasárnap este Márki-Zay Péter polgármester.

"Az én hibámként tálalja a fideszes sajtó, hogy leépítés lesz az Alföldi porcelángyárnál. A rémhírek szerint 150 embert küldenek el, a valóság az, hogy 45 magyar munkavállalóról van szó. De nézzünk utána a tényeknek, itt a városban is dolgoztak migráns munkások, vannak ukránok és indonézek. A 80 indonézt mind leépítették most"

– mondta Márki-Zay Péter, majd úgy beszélt az indonéz vendégmunkásokról, mintha tárgyak lennének, azt mondta, „a következő évben nem kívánják őket használni, ha újra felfut a termelés, lehet, hogy ismét szükség lesz rájuk” - írja cikkében a Délmagyarország.

A Villeroy & Boch a korábban kiadott közleménye szerint azért hajt végre csoportos létszámleépítést, mert az európai fürdőszobapiac az idei évben jelentősen visszaesett, és a jövő évi előrejelzések sem biztatóak. Ezért a nagy múltú vállalat csökkentette a termelést, most pedig a termelési létszámot a gyártáshoz igazítják.

A városban egyre erősödnek azok a hangok, miszerint az önkormányzat megmenthetne jó néhány dolgozót, ha eltörölné a "lex Villeroyt", azt a többletadót, amellyel a város egyedül a porcelángyárat sújtja. Ez éves szinten körülbelül 110 millió forint.

Márki-Zay Péter a videójában azt mondta, nem az adó a létszámleépítés oka és azt is sugallta, hogy egyébként jól járnak a kirúgott dolgozók, nincs ok aggodalomra.

Mi lesz ezzel a 45 emberrel, akit elbocsátanak? Ők 8-14 hónap közötti végkielégítést kapnak, megkapják az idei évi különjuttatásokat és a 13. havi fizetésüket is. Amikor kiderült, hogy milyen nagyvonalú csomagot ad a cég a távozóknak, voltak, akik önként jelentkeztek. Vannak, akik már nem kívánnak munkába állni, ezzel a pénzzel kibekkelik a nyugdíjig. A többieknek lesz munkájuk a környékbeli cégeknél Makótól Szentesig, de itt helyben is, miközben megkapják a végkielégítésüket is, vagyis nem kell aggódniuk – vélekedett a polgármester.