Márki-Zay Péter sógora nyert el egy több mint 3 millió forintos tendert

2527 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 757 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 787 főre emelkedett. Már több mint 3 millió 363 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 425 ezren a második adagot is megkapták. A védelmi intézkedéseknek és az oltásoknak köszönhetően csökken a fertőzöttek száma - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte, a járványügyi adatok mérsékelt, elhúzódó csökkenésére számítanak elsősorban a brit mutáns miatt, amely komolyabb betegséget okoz, és a betegek hosszabb kórházi kezelést igényelnek. A következő tíz napban 1 millió 480 ezer adag oltóanyag érkezik Magyarországra Oroszországból és Kínából - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elismerően nyilatkozott a magyar intézkedésekről Hans Kluge, miután találkozott Szijjártó Péterrel. Az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója üdvözölte a határozott lépéseket és a példaértékű oltási kampányt. Magyarországon az oltás önkéntes, ezért regisztrációhoz kötött. Regisztráció alapján folytatják az oltást a háziorvosoknál és az oltópontokon egyaránt - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mától Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elkezdték a lakosság immunizálását a Honvédelmi Minisztérium oltóbuszai. A Magyar Honvédség 77 százaléka már védett a koronavírussal szemben - mondta a Magyar Honvédség parancsnoka. A regisztráltak kétharmada megkapta az oltást - mondta György István területi közigazgatásért felelős államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Minél többen kapják meg a védőoltást, annál kevesebben betegednek, halnak meg, és annál közelebb kerülünk a normális élethez, valamint annál inkább megerősítjük a védelmet a járvány negyedik hullámával szemben - hangsúlyozta György István államtitkár. Személyre szabott segítséget szeretne nyújtani az Áder János köztársasági elnök és felesége Herczegh Anita által létrehozott, a koronavírus miatt árván maradt gyermekeket segítő alapítvány. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arra kérte a reformátusokat, hogy vállaljanak önkéntes munkát a kórházakban, segítsék a gyászolókat és vegyenek részt a települések közösségi életének újraszervezésében. Saját magával került ellentmondásba a Momentum elnöke. Fekete-Győr András az index.hu műsorában azt mondta, sikeres volt a kormány vakcinabeszerző stratégiája. A politikus szerint ez különösen az orosz vakcina beszerzésére igaz. Fekete-Győr András korábban élesen kritizálta a Szputnyik oltóanyagot, azt mondta, hogy erre költeni pénzkidobás, most azonban már azt állítja, beoltatná magát az orosz vakcinával. Posztjára alkalmatlannak nevezte Karácsony Gergely főpolgármestert Volner János független országgyűlési képviselő. A Volner párt elnöke szerint Karácsony Gergely egy éven keresztül semmit nem tett a BKV alkalmazottainak beolttatásáért, ehelyett úgy látja el rendszeresen tanácsokkal a kormányt, mintha neki nem lenne tennivalója Budapesten. Az ágazati bértámogatásra jogosultak április 30-ig igényelhetik a bérek 50 százalékát fedező támogatást a munkaügyi központok foglalkoztatási főosztályain - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Élelmiszerbiztonsági, élelmiszer-higiéniai ajánlásokkal segíti a nyitásra készülő vendéglátóhelyek működtetését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Termőre fordultak az Egészségipari Beruházási Támogatás fejlesztései, most újabb három beruházás valósult meg összesen 2,5 milliárd forintból - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Tavaly május óta összességében több mint ezermilliárd forint általános forgalmi adót utalt ki gyorsabban az adóhivatal. A járvány miatt bajba jutott vállalkozásokat segíti, ha ez az intézkedés az év végéig fennmaradhat - mondta Izer Norbert államtitkár. Lélegzetvételhez juthat a vendéglátóipar, nyitásra készülnek a teraszos vendéglők. Bár a pontos dátumot még nem tudni, a foglalások már most érkeznek az éttermekbe - mondta Gianni Annoni étteremtulajdonos Magyarország élőben című műsorunkban. Az idei első negyedévben a gazdaság teljesítménye még negatív lehet, de április-júniusban már kétszámjegyű GDP-bővülés következhet be, éves szinten pedig 5 százalékos növekedés várható Magyarországon - mondta Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője. Tőkés László szerint az általa vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt tíz évben tettekkel bizonyította, hogy számára mindennél fontosabb a határok fölötti nemzetegyesítés. A világon 142,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 81,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megszavazta a német szövetségi parlament a járványügyi védekezés szabályait országosan egységes rendszerbe szervező törvényt, amelynek révén megszigoríthatják az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló előírásokat. Már előzetes regisztráció nélkül is meg lehet kapni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját, valamint a Szputnyik V védőoltást Szerbiában. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel, mintegy 3200-zal többet az előző napinál, emiatt a kormány június 30-ig meghosszabbítja az országos karantént. Folytatódik a koronavírus-járvány enyhülése Csehországban, az elmúlt 24 órában 3787 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, mintegy 25 százalékkal kevesebbet, mint egy hete. Az új koronavírus minden eddig ismertté vált mutációjával szemben védelmet nyújt a Szputnyik V vakcina - jelentette ki Alekszandr Gincburg, az oltóanyagot kidolgozó Gamaleja Intézet igazgatója. Oroszország megtalálja a módját, hogy megvédelmezze érdekeit, ha más országok megtagadják a párbeszédet vele - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök a parlament két házához intézett éves üzenetében. Putyin szerint egyes országokban szokássá vált, hogy „sportot űzzenek Oroszország ok nélküli piszkálásából. Azok, akik provokációkat szerveznek Oroszország ellen, úgy meg fogják ezt bánni, ahogyan már régóta nem bántak meg semmit”. A „kollektív Nyugat” nem csak elítélni, de észrevenni sem akarja az Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök meggyilkolására és a minszki államcsínyre való készülődés történetét - nehezményezte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videón keresztül azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy kész vele találkozni az ukrajnai Donyec-medencei frontvonal bármely pontján, és Ukrajna nem fél Oroszországtól. A rendőrség több orosz városban házkutatást tartott aktivistáknál és újságíróknál az Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki politikus támogatására tervezett országos megmozdulás előtt. Washington nem habozik további politikai eszközöket alkalmazni Oroszország ellen az Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki politikussal szemben tanúsított bánásmódja miatt - jelentette ki Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Oroszország nemkívánatos személynek nyilvánított tíz amerikai diplomatát - közölte a moszkvai külügyminisztérium. A hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet megfosztotta Szíriát a szavazati jogától, miután szakértői megállapították, hogy az ország több alkalommal is vegyi fegyvereket vetett be a harcok során. Hszi Csin-ping kínai elnök is részt veszt a csütörtökön kezdődő, kétnapos klímacsúcson, amelyet Joe Biden amerikai elnök kezdeményezett - közölte a kínai külügyminisztérium. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói megállapodtak arról az éghajlatpolitikai célkitűzésről, amely szerint az unió 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Az ír sziget lakóinak többsége szerint Észak-Írország 25 éven belül kiválik az Egyesült Királyságból és egyesül az Ír Köztársasággal. Eltűnt egy indonéz tengeralattjáró, 53 fős legénység tartózkodott rajta. Harmincöt határsértőt találtak egy román kamionban Nagylaknál szerdára virradóra a román és magyar határrendészek - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak egy bolgár embercsempészt Keszthely közelében a rendőrök, akik a csempész személyautójában tíz illegális migránst találtak - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Testi sértés, becsületsértéssel elkövetett kapcsolati erőszak és erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás miatt folytat nyomozást egy szerződéses katona ellen a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség. Három nőt kényszerített németországi prostitúcióra egy Csongrád-Csanád megyei községben élő román állampolgárságú férfi, az asszonyokkal közös gyermekeire eközben élettársa vigyázott Magyarországon. Elfogtak egy nigériai férfit Görögországban, aki rávette magyar társát, hogy nyisson bankszámlát, amelyre bűncselekményekből származó pénzt utaltak át 2015-ben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Újra árusítják a tavaly bevezetett Dunakanyar és a MAHART napijegyeket szombattól. Dénes Mercédesz és Németh Zsanett is az első mérkőzésén kikapott a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - Barceloneta (spanyol) 8:7 A Dunaújváros ötméteresekkel 12:11-re legyőzte a címvédő UVSE-t a női vízilabda ob I döntőjének második mérkőzésén, így szombaton a fővárosban fog eldőlni a bajnoki cím. Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels - OSC 7:16 Női kézilabda NB I: Érd - Győri Audi ETO KC 26:38 A Ferencváros 3:0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, így a hátralévő meccsek eredményétől függetlenül megvédte bajnoki címét. Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Kisvárda Master Good 0:1; Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC 2:1 Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya távozott a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahely vezetőedzői posztjáról.