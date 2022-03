Márki-Zay Péter megint magyar választók millióit sértegette

Megosztás itt:

Márki-Zay Péter ismét zavaros interjút adott az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Többször keveredett saját magával ellentmondásba, többször kellett módosítania a mondatait. Azt azonban most sem tudta kihagyni, hogy sértegesse magyarok millióit.

Először azzal akarta letagadni az összes közvélemény-kutatás eredményét - amelyek szerint a Fidesz nagyon simán vezet -, hogy győzködte a műsorvezetőt, hogy az emberek nem szavazhatnak a Fideszre. A fiatalok például azért, mert - ellentétben az idősebbekkel - tájékozottak.

VAGYIS MÁRKI-ZAY SZERINT AZ IDŐSEK TÁJÉKOZATLANOK.

Ezután pedig hosszan azt hajtogatta, hogy tisztességes magyar ember nem szavazhat a Fideszre - vagyis

mindenki, aki a Fideszre szavaz, tisztességtelen.

A műsor végén pedig egy egészen zavaros gondolatmenettel akarta mentegetni a náci karlendítést bemutató Z. Kárpát Dánielt.

Márki-Zay szerint azért nem probléma a náci karlendítés, mert közben a jobbikos politikus mosolygott.

Márki-Zay Péter, Gyurcsány jelöltje nem sokkal korábban azt próbálta bebizonyítani a köztévében, hogy ő soha nem mondott olyat, hogy magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, azonban több videófelvétel is világosan mutatja: a baloldali politikus volt az első, aki azt követelte Magyarországon, hogy küldjünk katonákat és fegyvereket abba a konfliktusba, amihez semmi közünk sincs.

Az elmúlt két hétben világosan kiderült, a baloldal a háború pártján áll.

Bár Márki-Zay Péter azt hazudta szerda reggel a köztévében, hogy "hazugság, hogy az ellenzék küldene katonákat vagy fegyvert Ukrajnába", ezzel szemben szerinte „Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába, most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben" (az utóbbi állításból egy szó sem igaz, mert ezt még a baloldali propagandalapok is cáfolták, a szerk.).

EZZEL SZEMBEN AZ AZ IGAZSÁG, HOGY GYURCSÁNY JELÖLTJE VOLT AZ ELSŐ, AKI ÚGY NYILATKOZOTT, HOGY MAGYARORSZÁGNAK A NATO KÖZÖS DÖNTÉSEIT KELL VÉGREHAJTANIA.

„Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk."

Ráadásul később Márki-Zay azt is mondta, hogy Orbán Viktor "nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot. [...] Nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban ezek a fegyverek nem a magyarok ellen használandóak, ezek a magyarokat védik Ukrajnában. Az ukrajnai magyarokat és az ukrajnai ukránokat egyaránt védik azok a fegyverek, amiket az Európai Unió Orbán Viktor beleegyezésével szállít, Orbán Viktor mégis arról hazudik, hogy ezzel veszélynek tenné ki a magyarokat. Nem!"

A Magyarország területén történő fegyverszállítást tiltó döntés épp a magyarok védelméről szól, hiszen előfordulhat, hogy a szállítmányt támadás éri, ez pedig az emberek épségét is veszélyeztetné.

Márki-Zay tehát az elmúlt napokban a fegyverszállításról is megpróbálja azt hazudni, hogy ilyet ő soha nem követelt, de a korábbi videók is mutatják: