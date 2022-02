Márki-Zay Péter még a saját kollégáit is gyalázza - VIDEÓ

Megosztás itt:

A baloldal kormányfőjelöltje a decemberi videóban így fogalmazott:Az első dolog, amire láthatólag tényleg nagyon megvezetett, félrevezetett, félrevezethető polgármesterek egy mozgalmat indítottak, azért elég, hogy mondjam, én biztos, hogy nem szállnék be egy ilyen önmegalázó kampányba, mint a vidéki polgármestereket, amire megint rávette megalázva őket a Fidesz. Hogy álljanak ki a saját településtáblájukhoz, és mondják azt, hogy szerintük Márki-Zay Péter azt mondta, hogy minden vidéki tudatlan. Ez csak azért izgalmas, mert én egy vidéki polgármester vagyok. Tehát hogyha valaki ezek közül a polgármesterek közül elhitte, hogy én a vidékieket tudatlannak és ostobának tartom, az tényleg tudatlan és ostoba. Az, hogy vannak vidéken tudatlanok és a Fidesz ezekre építi a kampányát, nem azt jelenti, hogy minden vidéki tudatlan. Nyilvánvalóan sem én, sem a legtöbb polgármester nem az " – próbálta magyarázni a korábbi kijelentéseit.

Ismert, hogy

Tehát gyakorlatilag a magyar emberek döntő többségét becsmérelte, hiszen a felmérések szerint ezekben a kérdésekben az ország legalább 80 százaléka támogatja a kormányzati lépéseket.

Egyik korábbi videójában azt fejtegette, hogy ha a migráció kérdését minden, a legutolsó falu legtudatlanabb emberéhez is sikerülne eljuttatni, hogy az csak a Fidesz, nos akkor a '22-es választásra ez óriási hatással lenne. „Talán az utolsó faluban is mindenkinek kinyílna lámpa a fejében, hogy migránsokat csak a Fidesz hoz be Magyarországra. És ezt érdemes lenne tudatni, mert még egyszer nagyon sok ostoba ember van, aki azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes" – sértegette tovább az embereket Márki-Zay. A baloldal jelöltje egyébként sem mond igazat, hiszen a kormány nem enged be illegális bevándorlókat, akikre Márki-Zay utal, döntő többségében külhoni magyarok, de sok köztük az uniós országokból (például Németországból) betelepülő lakos.

