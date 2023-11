Márki-Zay Péter ismét előválasztásokat szorgalmaz + videó

Megosztás itt:

Márki-Zay Péter megbuktatta az ellenzéket – ezt mondta Jakab Péter a választás estéjén. A Jobbik akkori elnöke egy személyben Hódmezővásárhely polgármesterét tett felelőssé a történelmi bukásért.

A Jobbik első embere mellett Gyurcsány Ferenc is a közös jelöltjüket okolta a vereség után. Úgy fogalmazott: „nem jó kapitányra bízták a hajó sorsát”

A politikusok hazudnak. Hazudnak reggel, éjjel meg este is – Gyurcsány Ferenc öszödi beszédéből idézve szúrt oda pár napja a DK-nak a Momentum politikusa. Donáth Anna szerint a Demokratikus Koalíció a hazugság kultúráját képviseli, kerülik a felelősség vállalást és akadályai a kormányváltásnak.

Nyilván az én véleményem Donáth Annáéhoz áll közelebb ebben a kérdésben ez nem kérdéses. Még is az a legfontosabb, hogy egy önkormányzati választáson nem Gyurcsány Ferenc fog indulni – így csatlakozott a Momentum kritikájához Márki-Zay Péter. Majd az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje gyorsan be is jelentette: előválasztásokat szorgalmaz a jövő évi önkormányzati választásokra.

Csütörtöki Facebookon közzétett bejegyzésében így fogalmaz:

LEGYEN ELŐVÁLASZTÁS!

Az előválasztás nem csupán egy kampány, hanem a magyar történelem egyik legnagyobb újítása és a demokratikus folyamatok egyik leginnovatívabb formája. A sikeres előválasztás nem csak jelöltekről szól, hanem azokról az emberekről, akik hisznek a demokráciában és Magyarország jövőjében. Egy olyan platform, ahol a polgárok hangja hallatszik, és lehetőséget kapnak arra, hogy kifejezzék a véleményüket és igényeiket.