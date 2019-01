Márki-Zay Péter forradalmat vizionál

Békés eszközökkel – amibe beleférnek a tüntetések is – kell leváltani a jelenlegi kormányt – mondta Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere évértékelő beszédében. Szerinte a Fidesz provokálja a tüntetőket, ami miatt akár forradalom is lehet Magyarországon. Márki-Zay arról is beszélt, hogy egyelőre nem határolódik el Szávay Istvántól, aki azzal büszkélkedett, hogy bántalmazhatott egy zsidó nőt.